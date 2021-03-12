Цыганков: Против Вильярреала шансы есть, но сейчас мы думаем об игре с Зарей

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков прокомментировал поражение в первом матче с "Вильярреалом" (0:2) в 1/8 финала Лиги Европы.

"Мы не реализовали свои моменты, допустили ошибки, за что и поплатились. Футбол из этого и состоит. Где-то нам не хватило внимания. Сейчас сложно что-то говорить. Шансы есть всегда, но впереди у нас следующая игра и мы будем думать о "Заре", - отметил Цыганков.