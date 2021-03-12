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Цыганков: Против Вильярреала шансы есть, но сейчас мы думаем об игре с Зарей

Лига Европы
(1 голосов)

Лидер "Динамо" не теряет надежды на ответный матч с испанский клубом

Цыганков: Против Вильярреала шансы есть, но сейчас мы думаем об игре с Зарей

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков прокомментировал поражение в первом матче с "Вильярреалом" (0:2) в 1/8 финала Лиги Европы.

"Мы не реализовали свои моменты, допустили ошибки, за что и поплатились. Футбол из этого и состоит. Где-то нам не хватило внимания. Сейчас сложно что-то говорить. Шансы есть всегда, но впереди у нас следующая игра и мы будем думать о "Заре", - отметил Цыганков.

Напомним, что в 18-м туре УПЛ 14 марта "Динамо" сыграет на вызде с луганской "Зарей". Время начало встречи в 17:00.

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В статье: Динамо (Киев) Вильярреал Виктор Цыганков
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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vlotko (Броди)
12.03.2021 в 17:21
Вже 14? Раніше писали, що гра відбудеться 13.03.
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Prideman (Lviv)
12.03.2021 в 16:11
Які шанси? Динамо потрібно забити два і не пропустити лише для того, щоб перевести гру в овертайм. Шансів НУЛЬ
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