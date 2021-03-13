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Динамо выдает максимум, Шахтер игнорирует проблемы и не похож на команду. Аудиомнение #78

Лига Европы
(1 голосов)

По следам грустных результатов украинских грандов

Динамо выдает максимум, Шахтер игнорирует проблемы и не похож на команду. Аудиомнение #78

Фото: Roma, Goal / Авторы – неизвестны

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем следующие поединки: "Динамо" – "Вильярреал" (0:2), "Рома" – "Шахтер" (3:0). Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox подписывайтесь.

Читайте такжеДинамо – Вильярреал 0:2. Видео голов и обзор матча
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Шансы киевской и донецкой команд выйти в четвертьфинал (у одной они есть), оценка работы Луческу в "Динамо", перформанс Жерсона Родригеса и хребет киевлян как коллектива. Очень подробно обсуждаем проблемы "горняков" и объясняем, почему их стиль плавно исчезает – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:37 – "Динамо" – "Вильярреал" (0:2);

11:39 – "Рома" – "Шахтер" (3:0);

20:50 – Не попадайте в офсайд!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Мирча Луческу Рауль Альбиоль Унаи Эмери Стефан Эль-Шаарави Лига Европы Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Паулу Фонсека Вильярреал Артем Беседин Николай Матвиенко Виктор Цыганков Витао Жерсон Родригес Луиш Каштру Подкаст Аудиомнение Анатолий Трубин Подкасты UA-Футбол
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