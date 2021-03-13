Динамо выдает максимум, Шахтер игнорирует проблемы и не похож на команду. Аудиомнение #78

Обсуждаем следующие поединки: "Динамо" – "Вильярреал" (0:2), "Рома" – "Шахтер" (3:0). Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь.

Шансы киевской и донецкой команд выйти в четвертьфинал (у одной они есть), оценка работы Луческу в "Динамо", перформанс Жерсона Родригеса и хребет киевлян как коллектива. Очень подробно обсуждаем проблемы "горняков" и объясняем, почему их стиль плавно исчезает – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:37 – "Динамо" – "Вильярреал" (0:2);

11:39 – "Рома" – "Шахтер" (3:0);

20:50 – Не попадайте в офсайд!