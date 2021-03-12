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Евгений Левченко: Мой вопрос, что не так с Мораесом? Психологический спад или что-то ещё?
Многие болельщики задаются таким же вопросом
shakhtar.com
Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко подвел итог матча 1/8 финала Лиги Европы
"Шахтер" выглядел очень неубедительно. Все посредственно и предсказуемо. Я не видел "огня" в глазах.
Мой вопрос, что не так с Мораесом? Психологический спад или что-то ещё?", - заключил Левченко.
Напомним, что ответный матч состоится в Киеве через неделю, в четверг, 18 марта.
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Источник:Твиттер
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Комментарии (2)
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Shilov 2020 (Кировоград )
12.03.2021 в 19:18
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Artemanat (Кривой Рог)
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fabo555
12.03.2021 в 18:55
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