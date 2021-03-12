Евгений Левченко: Мой вопрос, что не так с Мораесом? Психологический спад или что-то ещё?

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко подвел итог матча 1/8 финала Лиги Европы "Рома" - "Шахтер" (3:0).

"Шахтер" выглядел очень неубедительно. Все посредственно и предсказуемо. Я не видел "огня" в глазах.

Мой вопрос, что не так с Мораесом? Психологический спад или что-то ещё?", - заключил Левченко.