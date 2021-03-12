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Евгений Левченко: Мой вопрос, что не так с Мораесом? Психологический спад или что-то ещё?

Лига Европы
(1 голосов)

Многие болельщики задаются таким же вопросом

Евгений Левченко: Мой вопрос, что не так с Мораесом? Психологический спад или что-то ещё?

shakhtar.com

Новина українською

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко подвел итог матча 1/8 финала Лиги Европы "Рома" - "Шахтер" (3:0).

"Шахтер" выглядел очень неубедительно. Все посредственно и предсказуемо. Я не видел "огня" в глазах.

Мой вопрос, что не так с Мораесом? Психологический спад или что-то ещё?", - заключил Левченко.

Напомним, что ответный матч состоится в Киеве через неделю, в четверг, 18 марта.

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В статье: Евгений Левченко Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
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Комментарии (2)
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Shilov 2020 (Кировоград )
12.03.2021 в 19:18
На пенсию пора Мораесу вот и вся проблема!
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Artemanat (Кривой Рог)
12.03.2021 в 19:10
Для достаточно неплохо линии полузащиты нужен очень забивной нападающий
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fabo555
12.03.2021 в 18:55
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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