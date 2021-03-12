  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Английский нападающий стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Английский нападающий стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Конкурировал с игроками Аякса, Ромы и Гранады

Английский нападающий стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

фото - Getty Images

Новина українською

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Он сделал дубль в первом матче 1/8 финала против хорватского "Динамо" Загреб (2:0).

На победу претендовали хавбек "Аякса" Душан Тадич, забивший в матче с "Янг Бойз" (3:0), полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини, который отметился голом в ворота "Шахтера" (3:0), и нападающий "Гранады" Роберто Сольдадо, который стал автором забитого мяча в игре против "Мольде" (2:0), информирует УЕФА.

Читайте такжеЛЕ. Тоттенхэм – Динамо Загреб 2:0. Дубль Кейна принёс шпорам комфортную победу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...