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Английский нападающий стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
Конкурировал с игроками Аякса, Ромы и Гранады
фото - Getty Images
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Он сделал дубль в первом матче 1/8 финала против хорватского "Динамо" Загреб (2:0).
На победу претендовали хавбек "Аякса" Душан Тадич, забивший в матче с "Янг Бойз" (3:0), полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини, который отметился голом в ворота "Шахтера" (3:0), и нападающий "Гранады" Роберто Сольдадо, который стал автором забитого мяча в игре против "Мольде" (2:0), информирует УЕФА.
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