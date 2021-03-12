Английский нападающий стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Он сделал дубль в первом матче 1/8 финала против хорватского "Динамо" Загреб (2:0).

На победу претендовали хавбек "Аякса" Душан Тадич, забивший в матче с "Янг Бойз" (3:0), полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини, который отметился голом в ворота "Шахтера" (3:0), и нападающий "Гранады" Роберто Сольдадо, который стал автором забитого мяча в игре против "Мольде" (2:0), информирует УЕФА.