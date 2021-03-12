Мирон Маркевич: Хотелось бы, чтобы в ответном матче с Ромой Шахтер показал зубы

Глава комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы "Рома" - "Шахтер" (3:0).

- Чего "Шахтеру" не хватило в матче с "Ромой", чтобы получить более благоприятный исход?

- Чтобы играть с такой командой как "Рома", нужно не проигрывать борьбу. "Рома" зажала и ничего не давала сделать "Шахтеру". Именно в таком стиле должен был и "Шахтер" играть, не давать им пространства. Но этого не произошло.

- Повлияло ли на игру "Шахтера" отсутствие Степаненко?

- Конечно. Это футболист, который выполняет очень много черновой работы. Большинство футболистов "Шахтера" играет только с мячом и только на атаку. А футбол сейчас такой, что нужно отрабатывать в обороне, без мяча. Но это видимо неправильно, что нет Степаненко - нет результата. Каждый футболист получает травмы. Степаненко не исключение. Должны быть люди, которые могут его заменить.

- С чем может быть связана низкая результативность "Шахтера" и серьезные проблемы игроков группы атаки?

- Мне трудно сказать. Против "Реала" "Шахтер" забивал и создавал моменты, а сейчас... Есть психологическая яма у игроков. "Шахтер" не только же "Роме" не мог забить, но и "Агробизнесу". Это уже настораживает.

- Может ли присутствие болельщиков на ответном матче в Киеве зарядить игроков "Шахтера" на камбэк?

- Конечно, хотелось бы, чтобы команда показала зубы и выиграла матч. Неважно, с каким счетом. Конечно желательно, чтобы ликвидировать дефицит, но даже если нет, то хотя бы порадовать болельщиков хорошей результативной игрой. "Шахтер" всегда так делал.