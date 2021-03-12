  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Сабо: Динамо есть Динамо. Один раз повезло, второй раз повезло, а с Вильярреалом - не повезло
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сабо: Динамо есть Динамо. Один раз повезло, второй раз повезло, а с Вильярреалом - не повезло

Лига Европы
(2 голосов)

Йожеф Йожефович продолжает гнуть свою линию

Сабо: Динамо есть Динамо. Один раз повезло, второй раз повезло, а с Вильярреалом - не повезло

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал матч 1/8 Лиги Европы, в котором подопечные Мирчи Луческу со счетом 0:2 уступили на своем поле "Вильяррреалу".

- Удивлён, что на седьмом месте в испанском чемпионате играет вот такой "Вильярреал". Они сыграли не лучшим образом, чем киевляне. Один брак.

А "Динамо" есть "Динамо". Один раз повезло, второй раз повезло, а тут - не повезло. Проиграли справедливо в Киеве и на выезде проиграют. Игроки "Вильярреала" повыше классом.

Кто есть у "Динамо"? Все расписывают Цыганкова. Что дальше? Поедет куда-то и будет сидеть на скамейке. Ему лучше оставаться в "Динамо" и играть, потому что он не будет играть в топ-командах, если его продадут.

- Кого можно выделить из игроков "Динамо"?

- Никого. Как и из "Вильярреала". У обеих команд полно брака. Постоянно теряют мяч. Посмотрел, как некоторые футболисты соперника останавливают мяч - а мы ещё критикуем наши команды.

Мне не понравилась ни одна из команд. "Динамо" сыграло так, как я ожидал, а "Вильярреал" столько потерял, столько брака было...

Если бы в середине поля киевляне воспользовались этим - хотя бы гол могли забить.

- Пропущенные мячи - нехватка опыта?

- Просмотрели. Не понимаю, столько динамовцев в штрафной площадке, а сзади никто не смотрит. Не видит игрока, что ли? Кто-то рядом должен стоять? Выходили, делали искусственный офсайд - не видели, что сзади есть игрок?! Конечно, это и опыт, но результат по игре. Могли и 0:3 проиграть, потому что у соперника были моменты.

- Какие шансы у "Динамо" после домашних 0:2?

- Шансов нет. Некем выигрывать. Есть борьба, стараются, а больше ничего. Конечно, играть нужно. Ставить максимально боевой состав, чтобы не проиграть 5:0 или близко к этому. Если испанцы дома забьют один или два мяча - спокойно будут играть, ведь нужны силы в чемпионате.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) Вильярреал
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
1927.kiev.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
football_soccer (Украина)
12.03.2021 в 23:36
Цыганков уедет и будет сидеть только на лавке?? ооо. Пускай пёс сабо лучше расскажет ,а как там дела у драгоценности украинского футбола в Аталанте?? не на лавке ли он сидит? )))
Ответить
0
-1
tamerlan58 (Львов)
12.03.2021 в 23:26
Сабо - чмо. Хтось скаже йому це ?????
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...