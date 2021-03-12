Сабо: Динамо есть Динамо. Один раз повезло, второй раз повезло, а с Вильярреалом - не повезло

Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал матч 1/8 Лиги Европы, в котором подопечные Мирчи Луческу со счетом 0:2 уступили на своем поле "Вильяррреалу" .

- Удивлён, что на седьмом месте в испанском чемпионате играет вот такой "Вильярреал". Они сыграли не лучшим образом, чем киевляне. Один брак.

А "Динамо" есть "Динамо". Один раз повезло, второй раз повезло, а тут - не повезло. Проиграли справедливо в Киеве и на выезде проиграют. Игроки "Вильярреала" повыше классом.

Кто есть у "Динамо"? Все расписывают Цыганкова. Что дальше? Поедет куда-то и будет сидеть на скамейке. Ему лучше оставаться в "Динамо" и играть, потому что он не будет играть в топ-командах, если его продадут.

- Кого можно выделить из игроков "Динамо"?

- Никого. Как и из "Вильярреала". У обеих команд полно брака. Постоянно теряют мяч. Посмотрел, как некоторые футболисты соперника останавливают мяч - а мы ещё критикуем наши команды.

Мне не понравилась ни одна из команд. "Динамо" сыграло так, как я ожидал, а "Вильярреал" столько потерял, столько брака было...

Если бы в середине поля киевляне воспользовались этим - хотя бы гол могли забить.

- Пропущенные мячи - нехватка опыта?

- Просмотрели. Не понимаю, столько динамовцев в штрафной площадке, а сзади никто не смотрит. Не видит игрока, что ли? Кто-то рядом должен стоять? Выходили, делали искусственный офсайд - не видели, что сзади есть игрок?! Конечно, это и опыт, но результат по игре. Могли и 0:3 проиграть, потому что у соперника были моменты.

- Какие шансы у "Динамо" после домашних 0:2?

- Шансов нет. Некем выигрывать. Есть борьба, стараются, а больше ничего. Конечно, играть нужно. Ставить максимально боевой состав, чтобы не проиграть 5:0 или близко к этому. Если испанцы дома забьют один или два мяча - спокойно будут играть, ведь нужны силы в чемпионате.