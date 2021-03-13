Защитник Вильярреала рискует пропустить ответную игру против Динамо 

Защитник "Вильярреала" Пау Торрес получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с "Динамо" (2:0).

Напомним, автор первого гола в поединке в Киеве покинул поле после перерыва.

Медобследование подтвердило, что у 24-летнего испанца повреждение приводящих мышц левой ноги, сообщает твиттер "субмарин".

Сроки восстановления не уточняются, но судя по всему, центрбек пропустит ответную игру с киевлянами в четверг, 18 марта.