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Защитник Вильярреала рискует пропустить ответную игру против Динамо
Пау Торрес травмировался в киевской встрече
Защитник "Вильярреала" Пау Торрес получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с "Динамо" (2:0).
Напомним, автор первого гола в поединке в Киеве покинул поле после перерыва.
Медобследование подтвердило, что у 24-летнего испанца повреждение приводящих мышц левой ноги, сообщает твиттер "субмарин".
Сроки восстановления не уточняются, но судя по всему, центрбек пропустит ответную игру с киевлянами в четверг, 18 марта.
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