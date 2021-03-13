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Мхитарян не сыграет против Шахтера в Киеве
В армянина травма
Полузащитник итальянской "Ромы" Генрих Мхитарян не сможет принять участие в матче 1/8 Лиги Европы против "Шахтера". Об этом сообщает армянское издание Vnews.am.
Игрок получил травму в первом поединке между этими командами на "Стадио Олимпико" в Риме и был заменен на 35-й минуте. По информации источника футболист выбыл на три недели и сможет вернуться на поле после паузы на игры сборных.
Напомним, что матч между "Шахтером" и "Ромой" начнется 18 марта, в 19:55, на НСК "Олимпийский". На этом стадионе Генрих неоднократно играл за "горняков", а также просидел весь поединок на скамейке запасных во встрече между "Ворсклой" и лондонским "Арсеналом".
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