62% серого или Очередная сказка Каштру. Тактический анализ матча Рома - Шахтер

Интереса к противостоянию "Ромы" и "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы добавляла дуэль бывшего и действующего тренерских штабов дончан. Нынешняя команда Паулу Фонсеки с разгромным счетом переиграла подопечных Луиша Каштру и почти гарантировала себе победу в двухматчевом противостоянии.

Разумеется, у чемпионов Украины еще имеются теоретически шансы на камбэк, но данная ситуация больше напоминает встречи "Шахтера" с гладбахской "Боруссией" в Лиге чемпионов. Затертая фраза – в футболе возможно все, работает лишь при определенных условиях: потерпевшая сокрушительное поражение команда должна обладать характером и способностью реальной оценки действительности. Она должна пытаться исправлять собственные ошибки. Ничего этого не наблюдается у нынешнего "Шахтера".

"Рома" - "Шахтер" 3:0

Голы: Л. Пеллегрини 23, Эль-Шаарави 73, Манчини 77

"Рома": Пау Лопес, Манчини, Кристанте, Кумбулла, Карсдорп, Диавара (Ибаньес 79), Вильяр, Спинаццола (Б. Перес 79), Л. Пеллегрини (К. Перес 78), Педро (Эль-Шаарави 62), Мхитарян (Майораль 35)

"Шахтер": Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Алан Патрик (Соломон 79), Марлос (Маркос Антонио 88), Тете (Коноплянка 87), Тайсон (Судаков 79), Мораес (Дентиньо 76)

Предупреждения: Кумбулла 55, Манчини 83 - Алан Патрик 58, Майкон 74, Тайсон 75

Стартовый состав дончан был достаточно предсказуемым. Трубин в воротах. Исмаили и Додо отвечали за фланги, в центре обороны сыграла пара Матвиенко – Витао. В отсутствии Степаненко функции опорника выполнял Майкон. Алан Патрик и Марлос вышли в качестве "восьмерок", Тайсон и Тете – вингеров, на острие атаки вышел практически безальтернативный Мораес. Базовая тактическая схема "горняков" – 4-3-3. Без мяча команда Луиша Каштру поддерживала структуру 4-1-4-1.

У Паулу Фонсеки перед матчем было больше кадровых вопросов. В итоге, восстановившиеся после повреждений Джеко и Смоллинг остались на скамейке. Как признался главный тренер на послематчевой пресс-конференции, он решил поберечь этих игроков на матч Серии А с "Пармой". Английского защитника заменил албанский молодой центрбек Кумбулла, а отсутствие боснийского бомбардира вынудило Фонсеку пойти на некоторые изменения в привычной структуре игры. Роль форварда была доверена Мхитаряну, для которого матч с "Шахтером", как и для тренеров римлян, имел особый подтекст. Безусловно, Генриха смело можно назвать одним из лучших футболистов в истории донецкого клуба.

Принято считать, что Фонсека исповедует более горизонтальный футбол, чем Луиш Каштру, но в очном противостоянии эта теория не работала. Фонсека отлично знает "Шахтер" и вместе со своим штабом хорошо изучил особенности игры "оранжево-черных" при Каштру. План хозяев поля оказался более эффективным и был лучше реализован. Хотя нельзя сказать, что "Рома" провела выдающийся матч. "Джало-росси" отрезками выглядели не очень убедительно, а в первой половине второго тайма "Шахтер" и вовсе владел игровым преимуществом и был очень близок к тому, чтобы сравнять счет. Тем не менее, общая картина матча была окончательно закрашена цветами римского клуба. То безволие, с которым гости завершали игру, просто перечеркнула все прежние позитивные моменты.

Сложилось впечатление, что "Шахтер" не был готов функционально на весь матч такого уровня. После такой концовки перестаешь удивляться, почему Виктор Коваленко после подготовительных сборов Каштру уже два месяца не может набрать нужных кондиций в "Аталанте".





После матча Каштру позорно прикрывался 62% владения мяча. Что-то подобное мы уже слышали после 0:4 в Гладбахе. Стерильный, подаренный соперником контроль мяча, был преподнесен им как важное достижение. Это элементарное неуважение к болельщикам, журналистам и вообще, всей украинской футбольной общественности. Заезжий "специалист" из великого "Гимарайнша" через переводчика рассказывает народные португальские сказки. Неужели он думает, что в его зазеркалье поверят? Ну, это уже тема для отдельной статьи. Несмотря на преимущество во владении, активная фаза игры больше проходила на половине поля команды в серой форме.

Дончане могли рассчитывать на более благоприятный результат, если бы были более эффективны в реализации моментов. Но в целом, "Рома" была более целостной, стабильной и большую часть матча контролировала его ход.

Фонсека знал, как будет действовать "Шахтер" и немного подстроился под соперника. Команда Каштру снова старалась держать максимально высокую линию обороны без осуществления давления на розыгрыш соперника. Эту революционную идею по достоинству оценил штаб Марко Розе, думаю, Фонсеке она тоже пришлась по душе. Не перестаю удивляться, почему в клубе с такими кадровыми и административными ресурсами игнорируют вопрос скудного тактического арсенала команды. Неужели руководителей клуба, который еще до поражения от "Агробизнеса" публично замахивались на трофей Лиги Европы, устраивают португальские сказки о силе стерильного контроля мяча и "разрыва" "Маккаби"?

На мой взгляд, гол Пеллегрини во многом предопределил сценарий матча, а выход Эль-Шаарави добил "Шахтер". Это были ключевые моменты, которые оказали на игру наибольшее влияние.

На схеме выше – структура позиционной игры "Шахтера" в деструктивной фазе и пример частых ситуаций с забросами мяча за спины защитникам чемпионов Украины.

На схеме ниже – структура позиционной игры "горняков" в атаке. "Рома" тоже не отличалась интенсивным давлением, и мы многократно могли наблюдать за созидательными действиями Трубина. Пожалуй, это лучшее, что было у "Шахтера" в этом матче. На мой взгляд, Анатолий – это находка для национальной сборной Украины. Надеюсь, что уже на Евро он будет первым номером команды Андрея Шевченко. Трубин никому из кандидатов не уступает в игре на линии и обладает важным козырем – хорошая игра ногами.

Разумеется, молодой вратарь не идеален, он тоже ошибается в передачах, но для голкипера его уровень игры ногами достаточно высок. Не считаю, что Трубин виноват в первом голе. Это не было обрезкой. Причина – высокая линия обороны и отсутствие должного давления в зоне мяча.

После матча главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру усердно искал в бочке с дегтем ложечку меда: "Решающими были четыре минуты, когда мы пропустили два мяча – с 73-й по 77-ю. Перед вторым голом вроде бы был фол в нашу пользу, который не поставили. И пропустили еще один мяч с углового. Думаю, что этот момент стал переломным и очень сложным.

Самая большая ошибка в том, что мы не реализовали четыре явных момента, которые создали. Мы хотели, и работали, и делали все для того, чтобы забивать мячи здесь, на выезде. Это было очень важно. И, конечно же, нужно было избежать трех пропущенных мячей. Думаю, что результат по сегодняшней игре не до конца справедлив и совершенно не показывает того, что было.

В первом тайме была достаточно сбалансированная игра. Но статистика – это статистика, в данный момент она ничего не значит, все смотрят на результат. Но если говорить о 60% держания мяча, об атаках, которые мы провели… К сожалению, как я уже сказал, не смогли реализовать ни одного из моментов, которые создали".

В свою очередь, Паулу Фонсека: "Главная идея при подготовке к матчу была в организации нашей обороны. Мы закрыли все возможные зоны для футболистов "Шахтера" в атаке. Знаем, что эта команда очень опасна в контратаках, и сделали все, чтобы не дать ей играть в привычный фирменный футбол.

Мы обыграли очень опытную и сильную команду, которая умеет играть в футбол. Которая в этом году, напомню, дважды победила "Реал" и дважды сыграла вничью с "Интером". Но не менее важным будет и ответный поединок, который состоится через неделю в Украине. Очень хорошо знаю характер футболистов, которые защищают цвета "Шахтера" и с которыми отлично знаком. Это сильные игроки, и они сделают все, чтобы победить. В ответном матче нам будет тяжело".

Есть все основания полагать, что в Риме "Шахтер" проиграл двухматчевую дуэль. В Киеве "горняки" будут вынуждены идти вперед, предлагая команде Фонсеки условия для быстрых атак. Отсутствие у дончан отлаженной системы прессинга и контрпрессинга сделают эти условия практически неизбежными.

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