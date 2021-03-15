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Эмери: Не сомневаюсь, что несмотря на 0:2 в первой игре, Динамо захочет переломить ситуацию
Наставник "Вильярреала" поделился мнением касательно ответного матча с киевлянами
Getty Images
Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери прокомментировал победу в чемпионате Испании над "Эйбаром"(3:1).А также поделился мнением касательно ответного матча в 1/8 финала Лиги Европы с киевским "Динамо".
"В психологическом смысле нам было очень важно после победы над "Динамо" в Лиге Европы добиться успеха и сегодня.
Думаю, что победа над "Эйбаром" важна для нас не столько с точки зрения добытых очков, сколько в плане психологии, в плане уверенности в своих силах (команда не могла победить восемь туров подряд - прим.). В футболе и в жизни часто так бывает, что самое главное - это преодолеть сомнения в самом себе. И сегодня наша команда с этой непростой задачей справилась.
Теперь нас ждет важная игра с "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы. Не сомневаюсь, что "Динамо", несмотря на результат первого матча, захочет переломить ситуацию. Это опасный соперник. Нам придется показать все свои лучшие качества, чтобы пройти в следующий раунд турнира. Сейчас все наши мысли будут только об этом, а уже потом подумаем о поединке с "Кадисом" в чемпионате", - сказал Эмери.
Напомним, что ответный матч "Вильярреал" - "Динамо" состоится в четверг, 18 марта.
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