Эмери: Не сомневаюсь, что несмотря на 0:2 в первой игре, Динамо захочет переломить ситуацию

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери прокомментировал победу в чемпионате Испании над "Эйбаром"(3:1).А также поделился мнением касательно ответного матча в 1/8 финала Лиги Европы с киевским "Динамо".

"В психологическом смысле нам было очень важно после победы над "Динамо" в Лиге Европы добиться успеха и сегодня.

Думаю, что победа над "Эйбаром" важна для нас не столько с точки зрения добытых очков, сколько в плане психологии, в плане уверенности в своих силах (команда не могла победить восемь туров подряд - прим.). В футболе и в жизни часто так бывает, что самое главное - это преодолеть сомнения в самом себе. И сегодня наша команда с этой непростой задачей справилась.

Теперь нас ждет важная игра с "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы. Не сомневаюсь, что "Динамо", несмотря на результат первого матча, захочет переломить ситуацию. Это опасный соперник. Нам придется показать все свои лучшие качества, чтобы пройти в следующий раунд турнира. Сейчас все наши мысли будут только об этом, а уже потом подумаем о поединке с "Кадисом" в чемпионате", - сказал Эмери.