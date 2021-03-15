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Эмери: Не сомневаюсь, что несмотря на 0:2 в первой игре, Динамо захочет переломить ситуацию

Лига Европы
(2 голосов)

Наставник "Вильярреала" поделился мнением касательно ответного матча с киевлянами

Эмери: Не сомневаюсь, что несмотря на 0:2 в первой игре, Динамо захочет переломить ситуацию

Getty Images

Новина українською

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери прокомментировал победу в чемпионате Испании над "Эйбаром"(3:1).А также поделился мнением касательно ответного матча в 1/8 финала Лиги Европы с киевским "Динамо".

"В психологическом смысле нам было очень важно после победы над "Динамо" в Лиге Европы добиться успеха и сегодня.

Думаю, что победа над "Эйбаром" важна для нас не столько с точки зрения добытых очков, сколько в плане психологии, в плане уверенности в своих силах (команда не могла победить восемь туров подряд - прим.). В футболе и в жизни часто так бывает, что самое главное - это преодолеть сомнения в самом себе. И сегодня наша команда с этой непростой задачей справилась.

Теперь нас ждет важная игра с "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы. Не сомневаюсь, что "Динамо", несмотря на результат первого матча, захочет переломить ситуацию. Это опасный соперник. Нам придется показать все свои лучшие качества, чтобы пройти в следующий раунд турнира. Сейчас все наши мысли будут только об этом, а уже потом подумаем о поединке с "Кадисом" в чемпионате", - сказал Эмери.

Напомним, что ответный матч "Вильярреал" - "Динамо" состоится в четверг, 18 марта.

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В статье: Унаи Эмери Динамо (Киев) Вильярреал
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (3)
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koral (Рівне)
15.03.2021 в 12:06
а я хочу Джесіку Альбу
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-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
15.03.2021 в 12:18
Главное , чтоб не Жорди Альбу :)
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0
0
tabolk
15.03.2021 в 12:04
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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