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Шевчук: Игроки Шахтера обнимались с Фонсекой, а нужно было на матч выйти максимально злым

Лига Европы
(2 голосов)

Итог матча Рома - Шахтер от экс-игрока горняков

Шевчук: Игроки Шахтера обнимались с Фонсекой, а нужно было на матч выйти максимально злым

ДК от Шурика

Новина українською

Эксперт ТК "Футбол" Вячеслав Шевчук высказался о поражении "Шахтера" от "Ромы" (0:3) в первом матче 1/8 Лиги Европы.

"Фонсека тактически обыграл Каштру. Он очень хорошо знал и изучил "Шахтер", это было хорошо видно. У "Шахтера" были большие проблемы с выходом из обороны, выставлена высокая линия обороны и игра на стандартах. "Рома" не использовала высокий прессинг именно агрессивный. Они просто перекрыли свободные зоны, Педро слева, Мхитарян в центральной зоне и Пеллегрини справа. Как только мяч попадал под Матвиенко, они сразу перекрывали ему пространство и "Шахтер" в течение всего матча был вынужден выходить из обороны через Трубина. Он, к слову, великолепно действовал в этом матче, и низом отдавал передачи на 40 метров, и в глубину.

В перерыве игроки "Шахтера" обнимались с Фонсекой. Какие-то дружеские отношения. А нужно было на этот матч выйти максимально злым и отдать все силы. Нужно постоянно быть организованным, сконцентрированным. После игры можно, что хочешь делать, но во время матча нужно быть сконцентрированным, организованным, а не обниматься с тренером соперника", - сказал Шевчук.

Напомним, что ответный матч соперников состоится в четверг в Киеве.

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В статье: Вячеслав Шевчук Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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trey222
15.03.2021 в 17:51
Там конкретный договорняк.ФОНСЕКА ВЫИГРЫВАЕТ И ПРОХОДИТ ДАЛЬШЕ Его не снимают с тренеров.В Киеве выигрывает Шахтёр,возможно даже2:0 и Каштру тоже прочно сидит на тренерском мостике.Как то так.
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