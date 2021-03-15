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Шевчук: Игроки Шахтера обнимались с Фонсекой, а нужно было на матч выйти максимально злым
Итог матча Рома - Шахтер от экс-игрока горняков
ДК от Шурика
Эксперт ТК "Футбол" Вячеслав Шевчук высказался о поражении "Шахтера" от "Ромы" (0:3) в первом матче 1/8
"Фонсека тактически обыграл Каштру. Он очень хорошо знал и изучил "Шахтер", это было хорошо видно. У "Шахтера" были большие проблемы с выходом из обороны, выставлена высокая линия обороны и игра на стандартах. "Рома" не использовала высокий прессинг именно агрессивный. Они просто перекрыли свободные зоны, Педро слева, Мхитарян в центральной зоне и Пеллегрини справа. Как только мяч попадал под Матвиенко, они сразу перекрывали ему пространство и "Шахтер" в течение всего матча был вынужден выходить из обороны через Трубина. Он, к слову, великолепно действовал в этом матче, и низом отдавал передачи на 40 метров, и в глубину.
В перерыве игроки "Шахтера" обнимались с Фонсекой. Какие-то дружеские отношения. А нужно было на этот матч выйти максимально злым и отдать все силы. Нужно постоянно быть организованным, сконцентрированным. После игры можно, что хочешь делать, но во время матча нужно быть сконцентрированным, организованным, а не обниматься с тренером соперника", - сказал Шевчук.
Напомним, что ответный матч соперников состоится в четверг в Киеве.
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