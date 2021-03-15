Обидчик Динамо в ЛЕ пропустит ответный матч в Испании

Защитник " Вильярреала " Пау Торрес получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с "Динамо" (2:0).

Напомним, что автор первого гола в поединке в Киеве покинул поле после перерыва.

Медобследование подтвердило, что у 24-летнего испанца повреждение приводящих мышц левой ноги.

Как сообщает Marca, испанец пропустит как минимум две недели и точно не сыграет в ответном матче против "Динамо", а также пропустит игру с "Кадисом" в Ла Лиге.

Напомним, что матч "Вильярреал" – "Динамо" состоится в четверг 18 марта.