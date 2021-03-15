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Обидчик Динамо в ЛЕ пропустит ответный матч в Испании
Пау Торрес выбыл минимум на две недели
Защитник "
Напомним, что автор первого гола в поединке в Киеве покинул поле после перерыва.
Медобследование подтвердило, что у 24-летнего испанца повреждение приводящих мышц левой ноги.
Как сообщает Marca, испанец пропустит как минимум две недели и точно не сыграет в ответном матче против "Динамо", а также пропустит игру с "Кадисом" в Ла Лиге.
Напомним, что матч "Вильярреал" – "Динамо" состоится в четверг 18 марта.
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