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Тренер Вильярреала: Игроки Динамо хорошо сыграли на Камп Ноу, они не будут сдаваться
Унаи Эмери - о предстоящем матче с киевским клубом
Фото: LaLiga
Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери поделился ожиданиями об ответной игре 1/8 финала Лиги Европы против киевского "Динамо"
"Нас ждет совершенно ключевая неделя. В четверг мы продолжим то, что начали в поединке с "Динамо" в Киеве. Уверен, что соперник не будет сдаваться. В этом сезоне они на выезде хорошо сыграли против "Барселоны" на Камп Ноу.
А "Вильярреалу" после Лиги Европы нужно выиграть в чемпионате Испании, чтобы продолжить борьбу за места в топ-6", - сказал Эмери.
Напомним, что ответный матч "Вильярреал" - "Динамо" пройдет в четверг, 18 марта. Первая игра этих команд завершилась победой испанского клуба со счетом 2:0.
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