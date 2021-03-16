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Тренер Вильярреала: Игроки Динамо хорошо сыграли на Камп Ноу, они не будут сдаваться

Лига Европы
(1 голосов)

Унаи Эмери - о предстоящем матче с киевским клубом

Тренер Вильярреала: Игроки Динамо хорошо сыграли на Камп Ноу, они не будут сдаваться

Фото: LaLiga

Новина українською

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери поделился ожиданиями об ответной игре 1/8 финала Лиги Европы против киевского "Динамо"

"Нас ждет совершенно ключевая неделя. В четверг мы продолжим то, что начали в поединке с "Динамо" в Киеве. Уверен, что соперник не будет сдаваться. В этом сезоне они на выезде хорошо сыграли против "Барселоны" на Камп Ноу.

А "Вильярреалу" после Лиги Европы нужно выиграть в чемпионате Испании, чтобы продолжить борьбу за места в топ-6", - сказал Эмери.

Напомним, что ответный матч "Вильярреал" - "Динамо" пройдет в четверг, 18 марта. Первая игра этих команд завершилась победой испанского клуба со счетом 2:0.

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В статье: Унаи Эмери Динамо (Киев) Вильярреал
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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vgolovan (полтава)
16.03.2021 в 10:07
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vgolovan (полтава)
16.03.2021 в 10:06
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