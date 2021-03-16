Тренер Вильярреала: Игроки Динамо хорошо сыграли на Камп Ноу, они не будут сдаваться

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери поделился ожиданиями об ответной игре 1/8 финала Лиги Европы против киевского "Динамо"

"Нас ждет совершенно ключевая неделя. В четверг мы продолжим то, что начали в поединке с "Динамо" в Киеве. Уверен, что соперник не будет сдаваться. В этом сезоне они на выезде хорошо сыграли против "Барселоны" на Камп Ноу.

А "Вильярреалу" после Лиги Европы нужно выиграть в чемпионате Испании, чтобы продолжить борьбу за места в топ-6", - сказал Эмери.