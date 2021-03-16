Защитник Ромы может пропустить ответный матч с Шахтером

Английский защитник "Ромы" Крис Смоллинг скорее всего пропустит ответный матч с "Шахтером" в 1/8 финала Лиги Еропы. Об этом сообщает Corrielle dello Sport.

По информации источника, 31-летний футболист не успеет восстановиться к этой игре. Смоллинг испытывает проблемы с левым бедром и занимается индивидуально.

Первую игру с донецким "Шахтером" (3:0) Крис Смоллиг провел на лавке запасных.

Напомним, что ответный матч "Шахтер" - "Рома" пройдет в четверг, 18 марта. Начало встречи в 19:55.