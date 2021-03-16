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Защитник Ромы может пропустить ответный матч с Шахтером
Игрок испытывает проблемы с левым бедром
Фото: сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио
Английский защитник "Ромы" Крис Смоллинг скорее всего пропустит ответный матч с "Шахтером" в 1/8 финала Лиги Еропы. Об этом сообщает Corrielle dello Sport.
По информации источника, 31-летний футболист не успеет восстановиться к этой игре. Смоллинг испытывает проблемы с левым бедром и занимается индивидуально.
Первую игру с донецким "Шахтером" (3:0) Крис Смоллиг провел на лавке запасных.
Напомним, что ответный матч "Шахтер" - "Рома" пройдет в четверг, 18 марта. Начало встречи в 19:55.
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