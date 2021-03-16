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"Мы верим, что вы верите". Каштру на украинском пригласил болельщиков на матч с Ромой
Поединок пройдет 18 марта
Фото: ФК Шахтер Донецк
18 марта "Шахтер" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы примет "Рому" на НСК "Олимпийском". Время начала поединка в 19:55.
Донецкий клуб представил яркий промо ролик, в котором приглашает болельщиков на ответный матч с итальянским клубом. Первая встреча завершилась победой "Ромы" со счетом 3:0.
"Мы верим, что вы верите", - сказал Луиш Каштру на украинском языке в конце ролика.
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Источник:канал Шахтера в YouTube
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