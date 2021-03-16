Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны имена арбитров, которые рассудят ответные матчи Шахтера и Динамо в Лиге Европы
Горняков обслужит испанец, киевлян - швед
Фото: AFLO/Global Look Press /Автор – Daisuke Nakashima
В рамках 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" примет "Рому", а "Динамо" сыграет на выезде с "Вильярреалом".
Стали известны бригады арбитров, которые будут работать на матчах украинских команд.
Домашний поединок донецкого "Шахтера" будет судить испанец Антонио Матеу Лаос. Его помощниками станут Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар.
Ответный матч "Шахтер" - "Рома" состоится в четверг, 18-го марта. Начало игры - в 19:55.
На игре "Вильярреал" - "Динамо" главным арбитром будет Андреас Экберг со Швеции. Мехмет Джулум и Стефан Халлберг будут его ассистентами.
Встреча 1/8 финала также пройдет 18 марта. Начало поединка - 22:00.
Популярное сейчас
- Арене Львов предлагают присвоить имя Степана Бандеры
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
- "Не согласен. Алексу сейчас нужно думать о Боруссии М". Пеп – о желании Зинченко выиграть все турниры
- Восемь воспитанников Динамо, девять бразильцев Шахтера. Анализ эксперта матчей 1/8 финала Лиги Европы
- На фоне замечаний от жены: Александр Зинченко потроллил своих собак футбольным мячом
- Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона