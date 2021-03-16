Известны имена арбитров, которые рассудят ответные матчи Шахтера и Динамо в Лиге Европы

В рамках 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" примет "Рому", а "Динамо" сыграет на выезде с "Вильярреалом".

Стали известны бригады арбитров, которые будут работать на матчах украинских команд.

Домашний поединок донецкого "Шахтера" будет судить испанец Антонио Матеу Лаос. Его помощниками станут Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар.

Ответный матч "Шахтер" - "Рома" состоится в четверг, 18-го марта. Начало игры - в 19:55.

На игре "Вильярреал" - "Динамо" главным арбитром будет Андреас Экберг со Швеции. Мехмет Джулум и Стефан Халлберг будут его ассистентами.

Встреча 1/8 финала также пройдет 18 марта. Начало поединка - 22:00.