Бондарь: Для Шахтера в противостоянии с Ромой еще ничего не закончено

Защитник " Шахтера" Валерий Бондарь рассказал о победе над "Десной" (4:0) в УПЛ и поделился ожиданиями от ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой" после выездного поражения 0:3.

"Получил позитивные эмоции и огромное удовольствие от матча с "Десной". Рад игровому времени и победе команды. Хорошие результаты – прежде всего. Думаю, эта победа чуть подняла нам настроение и добавила настроя на предстоящий поединок.

Для нас еще ничего не закончено. Если не верить, то смысл тогда выходить на поле? Есть второй матч: настраиваемся на него с огромным желанием пройти в следующий раунд. Нужно реализовывать все те моменты, которые у нас будут", - сказал Бондарь.

Напомним, что "Шахтёр" примет "Рому" в Киеве на "Олимпийском" в четверг 18 марта. Начнется поединок в 19:55.