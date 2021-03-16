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Бондарь: Для Шахтера в противостоянии с Ромой еще ничего не закончено

Лига Европы
(1 голосов)

Если не верить, то смысл тогда выходить на поле?

Бондарь: Для Шахтера в противостоянии с Ромой еще ничего не закончено

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь рассказал о победе над "Десной" (4:0) в УПЛ и поделился ожиданиями от ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой" после выездного поражения 0:3.

"Получил позитивные эмоции и огромное удовольствие от матча с "Десной". Рад игровому времени и победе команды. Хорошие результаты – прежде всего. Думаю, эта победа чуть подняла нам настроение и добавила настроя на предстоящий поединок.

Для нас еще ничего не закончено. Если не верить, то смысл тогда выходить на поле? Есть второй матч: настраиваемся на него с огромным желанием пройти в следующий раунд. Нужно реализовывать все те моменты, которые у нас будут", - сказал Бондарь.

Напомним, что "Шахтёр" примет "Рому" в Киеве на "Олимпийском" в четверг 18 марта. Начнется поединок в 19:55.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Валерий Бондарь
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (7)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.03.2021 в 19:02
Краще взагалі не виходити на поле...
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0
0
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kotіgorok (Чернiгiв)
16.03.2021 в 18:56
Нажаль, це не так...
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+1
0
c99baf (Харьков)
16.03.2021 в 18:50
Я хоть и оптимист,но ШД и дк в ЛЕ-хана...
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+3
-1
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kotіgorok (Чернiгiв)
16.03.2021 в 18:57
Я б навiть сказав, в уг дк шансiв бiльше.
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+1
-1
kasevo1607 (Белая Церковь)
16.03.2021 в 18:29
Оптимист
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+2
0
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Dnepr-75 (Днiпро)
16.03.2021 в 18:23
Конечно незакончено, ещё штук 5 получить.
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+5
-1
Shilov 2020 (Кировоград )
16.03.2021 в 18:12
Ты не равняй Десну с Ромой! То что вы выиграли у Десны это одно а с Ромой так гладко врядли будет!
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+3
0


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