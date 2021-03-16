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Бондарь: Для Шахтера в противостоянии с Ромой еще ничего не закончено
Если не верить, то смысл тогда выходить на поле?
shakhtar.com
Защитник "
"Получил позитивные эмоции и огромное удовольствие от матча с "Десной". Рад игровому времени и победе команды. Хорошие результаты – прежде всего. Думаю, эта победа чуть подняла нам настроение и добавила настроя на предстоящий поединок.
Для нас еще ничего не закончено. Если не верить, то смысл тогда выходить на поле? Есть второй матч: настраиваемся на него с огромным желанием пройти в следующий раунд. Нужно реализовывать все те моменты, которые у нас будут", - сказал Бондарь.
Напомним, что "Шахтёр" примет "Рому" в Киеве на "Олимпийском" в четверг 18 марта. Начнется поединок в 19:55.
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