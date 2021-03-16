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Дентиньо и Степаненко продолжают работать по индивидуальной программе

Лига Европы
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Горняки готовятся к Роме

Дентиньо и Степаненко продолжают работать по индивидуальной программе

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" продолжает подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой".

16 марта "горняки" провели 50-минутную тренировку на поле спорткомплекса "Святошин".

После разминки и квадратов подопечные Луиша Каштру уделили время тактике на предстоящий поединок, отрабатывали взаимодействия в обороне и нападении, а также стандартные положения.

Отмечается, что продолжают работать по индивидуальным программам восстановления Тарас Степаненко и Дентиньо.

На среду, 17 марта, в планах "оранжево-черных" видеоанализ и тестирование на коронавирус.

Напомним, что "Шахтёр" примет "Рому" в Киеве на "Олимпийском" в четверг 18 марта. Начнется поединок в 19:55. Первый поединок в "Риме" горняки проиграли со счетом 0:3.

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В статье: Тарас Степаненко Дентиньо Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
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Источник:
ФК Шахтер

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