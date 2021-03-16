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Это будет второй Буковель. Власти Киева хотели бы не пустить зрителей на матч Шахтер – Рома

Лига Европы
(1 голосов)

Однако решение принимает Кабмин

Это будет второй Буковель. Власти Киева хотели бы не пустить зрителей на матч Шахтер – Рома

shakhtar.com

Новина українською

Заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко высказался о проведении матча 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Рома" со зрителями. По словам Бондаренко, власти Киева хотели бы запретить допуск на стадион, но не имеют на это полномочий.

"Мы бы хотели ограничить проведение футбольного матча на НСК "Олимпийский", не пустить зрителей на матч, но нет таких полномочий, это может сделать только правительство. Это будет второй Буковель.

Чтобы власть имела полномочия на установление таких ограничений, правительство должно внести изменения в постановление – если Кабмин это в ближайшее время это сделает, то большинство регионов не войдут в красную зону", – сказал Бондаренко.

Напомним, что поединок состоится 18 марта. Согласно нынешним правилам, НСК "Олимпийский" может быть заполнен на 30%.

Ранее зимний курорт Буковель закрыли на карантин.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) коронавирус
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Комментарии (3)
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тутти-10 (Сумська область)
16.03.2021 в 19:23
Та не нагнітайте істерію, будь ласка! Ми майстри спорту по боротьбі з коронавірусом - Попандопало сказало, а воно ПреЗЕдент етай страни, єму сорак четвьортий год. Воно не збреше. Нехай воно на лижах прийде на футбол і все, вірусу немає. Будєм всєх бамбіть
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.03.2021 в 19:01
А хто у нас очолює Кабмін?
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Besedin
16.03.2021 в 18:58
Так пусть матч посетит Зеленский! И тогда всё можно,проверенно уже!
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