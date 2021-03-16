Это будет второй Буковель. Власти Киева хотели бы не пустить зрителей на матч Шахтер – Рома

Заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко высказался о проведении матча 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Рома" со зрителями. По словам Бондаренко, власти Киева хотели бы запретить допуск на стадион, но не имеют на это полномочий.

"Мы бы хотели ограничить проведение футбольного матча на НСК "Олимпийский", не пустить зрителей на матч, но нет таких полномочий, это может сделать только правительство. Это будет второй Буковель. Чтобы власть имела полномочия на установление таких ограничений, правительство должно внести изменения в постановление – если Кабмин это в ближайшее время это сделает, то большинство регионов не войдут в красную зону", – сказал Бондаренко.

Напомним, что поединок состоится 18 марта. Согласно нынешним правилам, НСК "Олимпийский" может быть заполнен на 30%.

Ранее зимний курорт Буковель закрыли на карантин.