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Без Суркисов, но с депутатами ОПЗЖ - Динамо взяло курс на Испанию

Лига Европы
(5 голосов)

У киевлян в Вильярреале будет влиятельная поддержка

Без Суркисов, но с депутатами ОПЗЖ - Динамо взяло курс на Испанию

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Делегация киевского "Динамо" 16 марта взяла курс на Испанию, где 18 марта киевлян ожидает ответная игра 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала".

Как сообщает Meta-ratings, в составе делегации команды не было президента столичного клуба Игоря Суркиса и его брата Григория Суркиса.

В то же время, команду в Испании на выездном матче решили поддержать некоторые депутаты – Сергей Левочкин, Александр Плужник и Александр Пузанов (все три представляют ОПЗЖ).

Добавим, что поединок состоится в Вильярреале 18 марта и начнется в 22:00. Первый поединок в Киеве закончился со счетом 2:0 в пользу испанской команды.

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В статье: Динамо (Киев) Вильярреал
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (10)
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.03.2021 в 20:50
Еще бы янека с азировым взяли, придурки.
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+3
-2
Исследователь
16.03.2021 в 20:06
Возможно эти депутаты оплатили этот чартер, тогда почему бы и нет.
Ответить
+1
-5
GRaFkiyv (Фриско)
16.03.2021 в 20:02
Януковоща тоже приглашали ?
Ответить
+7
-2
Acsakal (Kharkov)
16.03.2021 в 20:08
Разом з азіровим.
Ответить
+6
0
Alex.696 (Немирів)
16.03.2021 в 20:20
То шохтьоровські фани, не плутай)))
Ответить
+3
-1
Helgi65 ( Киев)
16.03.2021 в 20:02
Вот по этому,с тех пор,как Сурки забрали Динамо,я не жалую ДК,а после смерти Лобановского,мне он вообще не интересен.
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+6
-4
мы за динамо (киев)
16.03.2021 в 20:22
теж мені америку відкрив. забрали не тільки вкдк, а на додачу всю україну. можемо тепер хоч жалувати хоч балувати.для нас місця в літаку немає.
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+4
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
16.03.2021 в 19:56
Вместо борьбы с домнулом лучше фанаты боролись бы с тем чтобы клуб так не зашкваривали...
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+6
-1
c99baf (Харьков)
16.03.2021 в 19:49
Ну если Лёвочкин,то счёт 3:0...
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+6
-1
vadikk (Odessa)
16.03.2021 в 19:48
еще Киву надо было взять для комплекта.
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+13
0


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