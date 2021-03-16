Без Суркисов, но с депутатами ОПЗЖ - Динамо взяло курс на Испанию

Делегация киевского " Динамо " 16 марта взяла курс на Испанию, где 18 марта киевлян ожидает ответная игра 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала".

Как сообщает Meta-ratings, в составе делегации команды не было президента столичного клуба Игоря Суркиса и его брата Григория Суркиса.

В то же время, команду в Испании на выездном матче решили поддержать некоторые депутаты – Сергей Левочкин, Александр Плужник и Александр Пузанов (все три представляют ОПЗЖ).

Добавим, что поединок состоится в Вильярреале 18 марта и начнется в 22:00. Первый поединок в Киеве закончился со счетом 2:0 в пользу испанской команды.