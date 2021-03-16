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Без Суркисов, но с депутатами ОПЗЖ - Динамо взяло курс на Испанию
У киевлян в Вильярреале будет влиятельная поддержка
fcdynamo.kiev.ua
Делегация киевского "
Как сообщает Meta-ratings, в составе делегации команды не было президента столичного клуба Игоря Суркиса и его брата Григория Суркиса.
В то же время, команду в Испании на выездном матче решили поддержать некоторые депутаты – Сергей Левочкин, Александр Плужник и Александр Пузанов (все три представляют ОПЗЖ).
Добавим, что поединок состоится в Вильярреале 18 марта и начнется в 22:00. Первый поединок в Киеве закончился со счетом 2:0 в пользу испанской команды.
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