Луческу взял в Испанию 23 игрока. Заявка Динамо на ответный матч с Вильярреалом

Киевское " Динамо " прибыло в Испанию где 18 марта киевлян ожидает ответная игра 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала".

Мирча Луческу взял на игру 23 игрока:

вратари: Бущан, Бойко, Моргун;

защитники: Попов, Миколенко, Караваев, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера;

полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский, Гармаш;

нападающие: Родригес, Беседин, Супряга.

Добавим, что поединок состоится в Вильярреале 18 марта и начнется в 22:00. Первый поединок в Киеве закончился со счетом 2:0 в пользу испанской команды.