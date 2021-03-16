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Луческу взял в Испанию 23 игрока. Заявка Динамо на ответный матч с Вильярреалом

Лига Европы
(1 голосов)

Делегация Динамо прибыла в Испанию

Луческу взял в Испанию 23 игрока. Заявка Динамо на ответный матч с Вильярреалом

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское "Динамо" прибыло в Испанию где 18 марта киевлян ожидает ответная игра 1/8 финала Лиги Европы против испанского "Вильярреала".

Мирча Луческу взял на игру 23 игрока:

вратари: Бущан, Бойко, Моргун;

защитники: Попов, Миколенко, Караваев, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера;

полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский, Гармаш;

нападающие: Родригес, Беседин, Супряга.

Добавим, что поединок состоится в Вильярреале 18 марта и начнется в 22:00. Первый поединок в Киеве закончился со счетом 2:0 в пользу испанской команды.

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В статье: Динамо (Киев) Вильярреал
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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c99baf (Харьков)
16.03.2021 в 21:27
Это у дк экскурсия по историческим местам?
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