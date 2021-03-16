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Луческу взял в Испанию 23 игрока. Заявка Динамо на ответный матч с Вильярреалом
Делегация Динамо прибыла в Испанию
fcdynamo.kiev.ua
Киевское "
Мирча Луческу взял на игру 23 игрока:
вратари: Бущан, Бойко, Моргун;
защитники: Попов, Миколенко, Караваев, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера;
полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский, Гармаш;
нападающие: Родригес, Беседин, Супряга.
Добавим, что поединок состоится в Вильярреале 18 марта и начнется в 22:00. Первый поединок в Киеве закончился со счетом 2:0 в пользу испанской команды.
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