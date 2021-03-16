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Трубин перед матчем с Ромой: Зачем без веры вообще в футбол играть?
Горняки готовятся к ответному матчу с Ромой
shakhtar.com
Голкипер "
– Какие настроения в коллективе перед ответным матчем с "Ромой"? Команда верит, что сможет нивелировать результат первой игры?
– Зачем без веры вообще в футбол играть? Вера есть. Я думаю, что все представители "Шахтера", начиная с персонала и заканчивая игроками, верят в команду до последнего. Мы будем сражаться до последней секунды. Сейчас надо восстановиться от встречи с "Десной", проанализировать первый поединок в Риме и готовиться ко второму.
– Первый матч можно было закончить с иным итогом?
– Конечно. Первый гол мы получили после аута. Да, у нас были ошибки, итальянские команды умеют это использовать. Они могут сидеть весь матч в обороне, а наказать за одну оплошность. Нужно быть внимательнее и стараться забивать свои моменты, которые были и в первой встрече.
– В ответном матче "Рома" может выстроить свою игру от обороны? Таким образом, что у "Шахтера" не будет много свободных зон в атаке?
– Не знаю, как они станут действовать. Но "Рома" также будет обозлена. Команда проиграла в Серии А со счетом 0:2 и со всей серьезностью подойдет к матчу. А какая будет тактика, посмотрим в четверг.
– "Шахтер" обыграл "Десну" с крупным счетом. Насколько важной была победа перед ответственной встречей с "Ромой" с моральной точки зрения?
– Во-первых, нам нужно догонять "Динамо" в турнирной таблице, во-вторых, хорошо, что мы забили много мячей, думаю, это даст импульс и психология станет на свое место. У нас были неважные результаты: не выигрывали, мало забивали, а победа должна хорошо повлиять на команду. В четверг должны выйти на матч на позитивной волне.
– Поединок с "Ромой" пройдет в присутствии болельщиков. На НСК "Олимпийский" ожидается большая поддержка, насколько фактор болельщиков может помочь?
– Конечно, футбол – это эмоции, тяжело играть без своих болельщиков. Это может стать огромным плюсом для "Шахтера", болельщики могут погнать нас вперед, думаю, если будут болельщики – будет круто.
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