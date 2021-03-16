Трубин перед матчем с Ромой: Зачем без веры вообще в футбол играть?

Голкипер " Шахтера " Анатолий Трубин поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с итальянской "Ромой". Напомним, что в Риме "горняки" уступили со счетом 0:3.

– Какие настроения в коллективе перед ответным матчем с "Ромой"? Команда верит, что сможет нивелировать результат первой игры?

– Зачем без веры вообще в футбол играть? Вера есть. Я думаю, что все представители "Шахтера", начиная с персонала и заканчивая игроками, верят в команду до последнего. Мы будем сражаться до последней секунды. Сейчас надо восстановиться от встречи с "Десной", проанализировать первый поединок в Риме и готовиться ко второму.

– Первый матч можно было закончить с иным итогом?

– Конечно. Первый гол мы получили после аута. Да, у нас были ошибки, итальянские команды умеют это использовать. Они могут сидеть весь матч в обороне, а наказать за одну оплошность. Нужно быть внимательнее и стараться забивать свои моменты, которые были и в первой встрече.

– В ответном матче "Рома" может выстроить свою игру от обороны? Таким образом, что у "Шахтера" не будет много свободных зон в атаке?

– Не знаю, как они станут действовать. Но "Рома" также будет обозлена. Команда проиграла в Серии А со счетом 0:2 и со всей серьезностью подойдет к матчу. А какая будет тактика, посмотрим в четверг.

– "Шахтер" обыграл "Десну" с крупным счетом. Насколько важной была победа перед ответственной встречей с "Ромой" с моральной точки зрения?

– Во-первых, нам нужно догонять "Динамо" в турнирной таблице, во-вторых, хорошо, что мы забили много мячей, думаю, это даст импульс и психология станет на свое место. У нас были неважные результаты: не выигрывали, мало забивали, а победа должна хорошо повлиять на команду. В четверг должны выйти на матч на позитивной волне.

– Поединок с "Ромой" пройдет в присутствии болельщиков. На НСК "Олимпийский" ожидается большая поддержка, насколько фактор болельщиков может помочь?

– Конечно, футбол – это эмоции, тяжело играть без своих болельщиков. Это может стать огромным плюсом для "Шахтера", болельщики могут погнать нас вперед, думаю, если будут болельщики – будет круто.