Шахтер ограничил количество билетов на ответный матч с Ромой

Коммерческий директор "Шахтера" Дмитрий Кириленко рассказал, что не все болельщики смогут посетить ответный матч с "Ромой" в 1/8 финала Лиги Европы.

- Прежде всего хотел бы отметить, что, учитывая ухудшение эпидемиологической обстановки в Киеве в частности и в Украине в целом, мы решили ограничить количество билетов на матч 20% вместимости стадиона. Здоровье – первоочередная ценность, поэтому, несмотря на разрешение принять до 22 тысяч болельщиков (30% вместимости НСК "Олимпийский"), мы снизили цифру до 20% – это около 14 тысяч максимум.



– Все ли билеты уже проданы?

– Еще нет, и сейчас есть последняя возможность приобрести билеты. В целом мы ожидаем около 14 тысяч болельщиков на матче с "Ромой", чья поддержка должна помочь команде в ответственной игре.



– Каких мер предосторожности стоит придерживаться болельщикам?

– В соответствии с протоколом УЕФА "Возвращение к игре" и нормами Министерства здравоохранения Украины болельщики обязаны соблюдать социальную дистанцию (билеты продаются с учетом расстояния в 1,5 метра между зрителями), в течение всего матча носить маски, использовать установленные на стадионе санитайзеры, при входе будет осуществляться обязательный температурный скрининг. Уверен, при соблюдении всех норм посещение матча на открытой территории НСК "Олимпийский" будет безопаснее обычной поездки в киевском метро или прогулки в парке.