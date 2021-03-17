  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Шахтер ограничил количество билетов на ответный матч с Ромой
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер ограничил количество билетов на ответный матч с Ромой

Лига Европы
(1 голосов)

Игру смогут посетить 14 тысяч болельщиков

Шахтер ограничил количество билетов на ответный матч с Ромой

AS Roma

Новина українською

Коммерческий директор "Шахтера" Дмитрий Кириленко рассказал, что не все болельщики смогут посетить ответный матч с "Ромой" в 1/8 финала Лиги Европы.

- Прежде всего хотел бы отметить, что, учитывая ухудшение эпидемиологической обстановки в Киеве в частности и в Украине в целом, мы решили ограничить количество билетов на матч 20% вместимости стадиона. Здоровье – первоочередная ценность, поэтому, несмотря на разрешение принять до 22 тысяч болельщиков (30% вместимости НСК "Олимпийский"), мы снизили цифру до 20% – это около 14 тысяч максимум.

– Все ли билеты уже проданы?

– Еще нет, и сейчас есть последняя возможность приобрести билеты. В целом мы ожидаем около 14 тысяч болельщиков на матче с "Ромой", чья поддержка должна помочь команде в ответственной игре.

– Каких мер предосторожности стоит придерживаться болельщикам?

– В соответствии с протоколом УЕФА "Возвращение к игре" и нормами Министерства здравоохранения Украины болельщики обязаны соблюдать социальную дистанцию (билеты продаются с учетом расстояния в 1,5 метра между зрителями), в течение всего матча носить маски, использовать установленные на стадионе санитайзеры, при входе будет осуществляться обязательный температурный скрининг. Уверен, при соблюдении всех норм посещение матча на открытой территории НСК "Олимпийский" будет безопаснее обычной поездки в киевском метро или прогулки в парке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Италия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...