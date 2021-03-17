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Шахтер – Рома. АУДИО онлайн трансляция второго матча 1/8 финала Лиги Европы
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Фото: DAZN / Автор – неизвестен
Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок между римской "Ромой" и донецким "Шахтером" в рамках 1/8 финала второго по значимости клубного европейского турнира.
В Вечном городе на "Стадио Олимпико" "горняки" уступили со счетом 3:0. Теперь команда Каштру примет грозную команду из Серии А уже на НСК "Олимпийский" в Киеве. Есть ли шансы у донецкого коллектива? Как будет играть оппонент – по счету или забыв про результат? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 18 марта – в 19:50 по киевскому времени.
Комментаторы: Егор Старков и Георгий Грошев
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