Маркос Антонио: В матче с Ромой попытаемся развернуть все в свою пользу

Полузащитник " Шахтера " Маркос Анстонио поделился ожиданиями от поединка против "Ромы" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Готовимся наилучшим образом. Результат сложный, но мы постараемся исправить все, что делали не так в первой встрече.

К сожалению, в Риме провели не очень хороший матч и потерпели поражение с достаточно тяжелым счетом, но сейчас знаем соперника лучше и попытаемся развернуть все в свою пользу. Не сказал бы, что это невозможно.", - отметил Маркос Антонио.