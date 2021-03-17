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Маркос Антонио: В матче с Ромой попытаемся развернуть все в свою пользу

Лига Европы
(1 голосов)

Горняки настроены оптимистично

Маркос Антонио: В матче с Ромой попытаемся развернуть все в свою пользу

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Маркос Анстонио поделился ожиданиями от поединка против "Ромы" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Готовимся наилучшим образом. Результат сложный, но мы постараемся исправить все, что делали не так в первой встрече.

К сожалению, в Риме провели не очень хороший матч и потерпели поражение с достаточно тяжелым счетом, но сейчас знаем соперника лучше и попытаемся развернуть все в свою пользу. Не сказал бы, что это невозможно.", - отметил Маркос Антонио.

Напомним, что первая игра "Рома" - "Шахтер" завершилась победой итальянского клуба со счетом 3:0.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Маркос Антонио
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (5)
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tolina-ystas (Краматорск)
17.03.2021 в 18:26
Одно дело балачки а дело друге перти плуга.
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Shilov 2020 (Кировоград )
17.03.2021 в 18:19
Ему бы послушать старую добру песню "Фантазёр ты меня называла" Все и так понимают что евро сезон для наших "грандов" уже закончен
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Artemanat (Кривой Рог)
17.03.2021 в 17:43
Ну что смотрю что пройдут и Динамо и Шахтёр
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Artemanat (Кривой Рог)
17.03.2021 в 17:43
На допинг проверяли этого парня?
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
17.03.2021 в 16:46
Готовимся наилучшим образом. - Точно так же говорили и до первого матча... Вообще -то полная фигня, когда пишут "На тренировках отрабатывали выход из обороны", а в Риме полтора тайма не могут выйти из обороны. ..Когда пишут "На тренировке отрабатывали стандартные ситуации"..А потом в Риме пропускают с углового...Причём, посмотрите какой бардак был в этот момент в штрафной: никто не понимает: кто кого должен держать... А после игры - ща будет самое смешное - пишут "Да..стандарты наша давняя проблема" Стоп-стоп-стоп!!! С этого места поподробнее! То есть, вы давно знаете что это проблема и вошли в Евротурнир , нифига не понимая, как её решить? ! К чему это пишу ? Не надо говорить "Готовимся наилучшим образом.". Молча готовьтесь! Упорно и сцепив зубы. А потом молча выходите и выигрывайте 5:1. (Потому что Рома свой гол забьёт). А уже потом расскажете как вы готовились... А то вы уже наговорились, что ваша цель - финал...Мы ещё не успели досмеяться...
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