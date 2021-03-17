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Маркос Антонио: В матче с Ромой попытаемся развернуть все в свою пользу
Горняки настроены оптимистично
Полузащитник "
"Готовимся наилучшим образом. Результат сложный, но мы постараемся исправить все, что делали не так в первой встрече.
К сожалению, в Риме провели не очень хороший матч и потерпели поражение с достаточно тяжелым счетом, но сейчас знаем соперника лучше и попытаемся развернуть все в свою пользу. Не сказал бы, что это невозможно.", - отметил Маркос Антонио.
Напомним, что первая игра "Рома" - "Шахтер" завершилась победой итальянского клуба со счетом 3:0.
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