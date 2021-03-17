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Защитник Вильярреала Гаспар: Любой гол Динамо может изменить ситуацию

Лига Европы
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Испанцы не собираются закидывать соперника шапками

Защитник Вильярреала Гаспар: Любой гол Динамо может изменить ситуацию

GETTY IMAGES

Новина українською

Защитник "Вильярреала" Марио Гаспар накануне ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Динамо" ответил на вопросы журналистов.

— Какие у вас ожидания от завтрашнего матча?

— У меня была возможность сыграть несколько минут, чтобы возобновить игровой ритм, мы будем выходить с желанием победить, у нас хороший результат по итогам первого матча, но его нужно закрепить. Любой гол соперника может изменить ситуацию, поэтому мы выходим побеждать.

— Важно победить, чтобы продолжать чувствовать уверенность в своих силах?

— Побеждать всегда хорошо, это приносить уверенность. Хотим продолжить играть в таком же ключе.

— Вы хотите завтра выйти в стартовом составе команды?

— Мой выход в стартовом составе зависит от решения главного тренера, я доволен возможностью помочь команде. Я долго не играл, поэтому играть снова для меня большая радость.

— Что будет завтра главным для победы команды?

— "Динамо" выйдет на поле с целью выиграть матч, поэтому я ожидаю хорошей игры, соперник будет настроен серьезно. Мы должны сыграть не хуже, чем в Киеве. Мы выйдем с желанием выиграть, постараемся надежно сыграть в защите.

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В статье: Динамо (Киев) Вильярреал Марио Гаспар
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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