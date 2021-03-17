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Защитник Вильярреала Гаспар: Любой гол Динамо может изменить ситуацию
Испанцы не собираются закидывать соперника шапками
GETTY IMAGES
Защитник "Вильярреала" Марио Гаспар накануне ответного матча 1/8 финала
— Какие у вас ожидания от завтрашнего матча?
— У меня была возможность сыграть несколько минут, чтобы возобновить игровой ритм, мы будем выходить с желанием победить, у нас хороший результат по итогам первого матча, но его нужно закрепить. Любой гол соперника может изменить ситуацию, поэтому мы выходим побеждать.
— Важно победить, чтобы продолжать чувствовать уверенность в своих силах?
— Побеждать всегда хорошо, это приносить уверенность. Хотим продолжить играть в таком же ключе.
— Вы хотите завтра выйти в стартовом составе команды?
— Мой выход в стартовом составе зависит от решения главного тренера, я доволен возможностью помочь команде. Я долго не играл, поэтому играть снова для меня большая радость.
— Что будет завтра главным для победы команды?
— "Динамо" выйдет на поле с целью выиграть матч, поэтому я ожидаю хорошей игры, соперник будет настроен серьезно. Мы должны сыграть не хуже, чем в Киеве. Мы выйдем с желанием выиграть, постараемся надежно сыграть в защите.
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