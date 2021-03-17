Додо: Перед Ромой вспоминаю камбэк Барселоны в матчах с ПСЖ

Защитник " Шахтера " Додо в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой" после выездного поражения 0:3.

"Сейчас мы знаем "Рому" намного лучше и попробуем этим воспользоваться со старта. Нужно забить быстрый гол и реализовать нашу мечту - пройти дальше. Знаем, что будет сложно, но все возможно.

Сразу вспоминаю камбэк "Барселоны" в матчах с ПСЖ. Все возможно", - считает Додо.