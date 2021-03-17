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Додо: Перед Ромой вспоминаю камбэк Барселоны в матчах с ПСЖ
Все возможно
Защитник "
"Сейчас мы знаем "Рому" намного лучше и попробуем этим воспользоваться со старта. Нужно забить быстрый гол и реализовать нашу мечту - пройти дальше. Знаем, что будет сложно, но все возможно.
Сразу вспоминаю камбэк "Барселоны" в матчах с ПСЖ. Все возможно", - считает Додо.
Напомним, что "Шахтёр" примет "Рому" в Киеве на "Олимпийском" в четверг 18 марта. Начнется поединок в 19:55.
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