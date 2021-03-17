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Додо: Перед Ромой вспоминаю камбэк Барселоны в матчах с ПСЖ

Лига Европы
(1 голосов)

Все возможно

Додо: Перед Ромой вспоминаю камбэк Барселоны в матчах с ПСЖ

Новина українською

Защитник "Шахтера" Додо в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой" после выездного поражения 0:3.

"Сейчас мы знаем "Рому" намного лучше и попробуем этим воспользоваться со старта. Нужно забить быстрый гол и реализовать нашу мечту - пройти дальше. Знаем, что будет сложно, но все возможно.

Сразу вспоминаю камбэк "Барселоны" в матчах с ПСЖ. Все возможно", - считает Додо.

Напомним, что "Шахтёр" примет "Рому" в Киеве на "Олимпийском" в четверг 18 марта. Начнется поединок в 19:55.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Додо
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Думитреску (Новомосковск)
17.03.2021 в 18:06
Ха!!! Сравнил уй с пальцем!
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