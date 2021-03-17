Матвиенко: Тренировали ли пенальти перед Ромой? Нет, мы умеем

Защитник " Шахтера " Николай Матвиенко побывал на предматчевой пресс-конференции перед ответным поединком с "Ромой", где пообщался с представителями СМИ.

- Если бы вы могли выбрать — быть на 100% эффективным в атаке или на 100% эффективным в защите? Что бы вы выбрали?

- Мое мнение — все строится от обороны. Но завтра, к сожалению, нам придется отыгрываться с 0:3. Сложный вопрос. Если мы пропустим здесь, придется забивать еще больше.

- Насколько команде не хватало Степаненко?

- Тараса нам очень не хватает. Он — наш ключевой игрок, который создает баланс между обороной и атакой. Ждем его восстановления. По поводу лидера… Тарас им и остался. Как и все возрастные футболисты — Тайсон, Марлос, Алан Патрик. На поле и Толя Трубин может накричать. Лидер на поле должен проявлять свои качества.

- Соперник тяжелый. Что вас удивило в "Роме", чего вы опасаетесь? Что нужно сделать лучше, чем в первом матче?

- Не могу сказать, что что-то удивило. Перед играми мы полностью разбираем соперника. Что нужно сделать лучше? Нужно не пропустить и забить четыре гола.

- Вы тренировали серию пенальти?

- Нет, мы умеем.