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Матвиенко: Тренировали ли пенальти перед Ромой? Нет, мы умеем
Завтра горняки попытаются отыграть три мяча у римлян
shakhtar.com
Защитник "
- Если бы вы могли выбрать — быть на 100% эффективным в атаке или на 100% эффективным в защите? Что бы вы выбрали?
- Мое мнение — все строится от обороны. Но завтра, к сожалению, нам придется отыгрываться с 0:3. Сложный вопрос. Если мы пропустим здесь, придется забивать еще больше.
- Насколько команде не хватало Степаненко?
- Тараса нам очень не хватает. Он — наш ключевой игрок, который создает баланс между обороной и атакой. Ждем его восстановления. По поводу лидера… Тарас им и остался. Как и все возрастные футболисты — Тайсон, Марлос, Алан Патрик. На поле и Толя Трубин может накричать. Лидер на поле должен проявлять свои качества.
- Соперник тяжелый. Что вас удивило в "Роме", чего вы опасаетесь? Что нужно сделать лучше, чем в первом матче?
- Не могу сказать, что что-то удивило. Перед играми мы полностью разбираем соперника. Что нужно сделать лучше? Нужно не пропустить и забить четыре гола.
- Вы тренировали серию пенальти?
- Нет, мы умеем.
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