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Киев усиливает карантин. Матч Шахтер - Рома и поединки сборной пройдут без зрителей
Решение официально примут в четверг
В четверг 18 марта в Киеве могут усилить карантин. Усиление противоэпидемических ограничений комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит завтра утром на внеочередном заседании горсовета.
Об этом рассказал секретарь киевского Владимир Бондаренко.
"Завтра на 10:00 утра киевский городской председатель созывает внеочередное заседание этой комиссии. Мы ждем от департамента здравоохранения предложений по усилению противоэпидемических ограничений. И завтра в 10:00 на заседании они будут рассмотрены", - сказал Бондаренко.
Также Бондаренко заявил, что спортивные мероприятия также будут проходить без зрителей.
"Начиная с четверга, проведение спортивных соревнований на территории Киева будет без зрителей. Это ограничение будет действовать ближайшие три недели", -отметил Бондаренко.
Напомним, что недавно из-за карантинных ограничений во Львове
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