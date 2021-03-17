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Киев усиливает карантин. Матч Шахтер - Рома и поединки сборной пройдут без зрителей

Лига Европы
(1 голосов)

Решение официально примут в четверг

Киев усиливает карантин. Матч Шахтер - Рома и поединки сборной пройдут без зрителей

Новина українською

В четверг 18 марта в Киеве могут усилить карантин. Усиление противоэпидемических ограничений комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит завтра утром на внеочередном заседании горсовета.

Об этом рассказал секретарь киевского Владимир Бондаренко.

"Завтра на 10:00 утра киевский городской председатель созывает внеочередное заседание этой комиссии. Мы ждем от департамента здравоохранения предложений по усилению противоэпидемических ограничений. И завтра в 10:00 на заседании они будут рассмотрены", - сказал Бондаренко.

Также Бондаренко заявил, что спортивные мероприятия также будут проходить без зрителей.

"Начиная с четверга, проведение спортивных соревнований на территории Киева будет без зрителей. Это ограничение будет действовать ближайшие три недели", -отметил Бондаренко.

Напомним, что недавно из-за карантинных ограничений во Львове УАФ перенесла два ближайших домашних матча отбора ЧМ-2022 в Киеве на "Олимпийский". 28 марта Украина примет Финляндию, а 31-го – Казахстан.

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
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Источник:
РБК

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Комментарии (5)
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911+ (Харків)
17.03.2021 в 20:45
Проте, з ФК Львів у Харкові планують з глядачами. Вот дурні! Так тримати!
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0
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
17.03.2021 в 20:41
Срулькисы мелко пакостят Шахтеру.
Ответить
+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
17.03.2021 в 20:39
Что тут скажешь если сам болеешь...
Ответить
0
0
Думитреску (Новомосковск)
17.03.2021 в 20:22
Дебілізм
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
17.03.2021 в 20:35
Сам ты дебилизм. По всей Европе третья волна короны идет.
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+2
0


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