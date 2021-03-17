Киев усиливает карантин. Матч Шахтер - Рома и поединки сборной пройдут без зрителей

В четверг 18 марта в Киеве могут усилить карантин. Усиление противоэпидемических ограничений комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит завтра утром на внеочередном заседании горсовета.

Об этом рассказал секретарь киевского Владимир Бондаренко.

"Завтра на 10:00 утра киевский городской председатель созывает внеочередное заседание этой комиссии. Мы ждем от департамента здравоохранения предложений по усилению противоэпидемических ограничений. И завтра в 10:00 на заседании они будут рассмотрены", - сказал Бондаренко.

Также Бондаренко заявил, что спортивные мероприятия также будут проходить без зрителей.

"Начиная с четверга, проведение спортивных соревнований на территории Киева будет без зрителей. Это ограничение будет действовать ближайшие три недели", -отметил Бондаренко.