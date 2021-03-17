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Зампредседателя КГГА: Скопление людей на матче Шахтер - Рома приведет к взрыву заболеваемости

Лига Европы
(1 голосов)

Ситуация в Киеве с коронавирусом сложная

Зампредседателя КГГА: Скопление людей на матче Шахтер - Рома приведет к взрыву заболеваемости

shakhtar.com

Новина українською

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник подтвердил, что матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Рома" пройдет без зрителей.

"В столице ситуация с распространением болезни – сложная. Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке.

При этом завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны это не допустить" – сказал Поворозник.

Напомним, что "Шахтёр" примет "Рому" в Киеве на "Олимпийском" в четверг 18 марта. Начнется поединок в 19:55.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) коронавирус
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Комментарии (9)
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Piter (Полтава)
17.03.2021 в 23:13
чесно кажучі до цих мудрих слів зам прєдсєдатєля думав що сплахи захворювань повязані з відсутністью ліків, слабкістью медицини, та подібних славних українських справ.але тепер буду думати що спалахи повязвні з тим що одні дебіли скупчуються а інші не знають чому бувають спалахи но це не заважає їм посідати посади у КГГА.одним словом слава тим хто скупчується і тим хто забороняє скупчуватися бо бівльше нічого не вміє
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+1
0
Пришта Литин (Київ)
17.03.2021 в 23:05
Все верно. Нечего всякую даунецкую п-доту заразную пускать в цивилизованные места.
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0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
17.03.2021 в 22:44
Купите спутник и будет вам счастье
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0
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.03.2021 в 22:47
Краще вже новичок
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+3
0
Термит (Киев)
17.03.2021 в 22:37
Пусть в Эпицентре матч проведут, туда всех пускают!
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+2
-1
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Просто Квашин (Харьков)
17.03.2021 в 22:34
Давно пора из Киева "Кротоне" прогнать... Нефиг здесь заразу разводить....
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-2
78zezabo (Дрогобич)
17.03.2021 в 22:28
Піз...ц в метро сотні людей, в супермаркетах тисячі, а на стадіон не можна 12 тис.
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+3
-3
Пришта Литин (Київ)
17.03.2021 в 23:06
пыдкарпатське мэтро вже закрито)
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0
-1
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Супряга ( Новая Англия )
17.03.2021 в 22:16
А Я не буду скопливаться!
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