Зампредседателя КГГА: Скопление людей на матче Шахтер - Рома приведет к взрыву заболеваемости

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник подтвердил, что матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Рома" пройдет без зрителей.

"В столице ситуация с распространением болезни – сложная. Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке.

При этом завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны это не допустить" – сказал Поворозник.