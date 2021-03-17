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Зампредседателя КГГА: Скопление людей на матче Шахтер - Рома приведет к взрыву заболеваемости
Ситуация в Киеве с коронавирусом сложная
shakhtar.com
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник подтвердил, что
"В столице ситуация с распространением болезни – сложная. Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке.
При этом завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны это не допустить" – сказал Поворозник.
Напомним, что "Шахтёр" примет "Рому" в Киеве на "Олимпийском" в четверг 18 марта. Начнется поединок в 19:55.
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