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Защитник Шахтера сдал позитивный тест на COVID-19
Коронавирус обнаружили у Виктора Корниенко
shakhtar.com
Накануне ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой" "
Результат теста защитника Виктора Корниенко оказался положительным. У остальных игроков "Шахтера" – отрицательные.
Таким образом, Корниенко с "Ромой" не сыграет.
Напомним, что "Шахтёр" примет "Рому" в Киеве на "Олимпийском" в четверг 18 марта. Начнется поединок в 19:55.
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Источник:Твиттер Шахтера
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