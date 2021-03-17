  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Защитник Шахтера сдал позитивный тест на COVID-19
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Шахтера сдал позитивный тест на COVID-19

Лига Европы
(1 голосов)

Коронавирус обнаружили у Виктора Корниенко

Защитник Шахтера сдал позитивный тест на COVID-19

shakhtar.com

Новина українською

Накануне ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой" "Шахтер" прошел обязательное тестирование на COVID-19.

Результат теста защитника Виктора Корниенко оказался положительным. У остальных игроков "Шахтера" – отрицательные.

Таким образом, Корниенко с "Ромой" не сыграет.

Напомним, что "Шахтёр" примет "Рому" в Киеве на "Олимпийском" в четверг 18 марта. Начнется поединок в 19:55.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Виктор Корниенко коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Твиттер Шахтера

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...