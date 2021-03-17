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Шахтер подтвердил, что матч с Ромой пройдет без зрителей

Лига Европы
(1 голосов)

Стоимость билетов будет возмещена

Шахтер подтвердил, что матч с Ромой пройдет без зрителей

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" официально подтвердил, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой" в Киеве пройдет без зрителей

Данное решение принято комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевского городского совета после анализа ситуации с коронавирусом, ухудшения эпидемической ситуации и увеличения количества заболеваний COVID-19.

Продажа билетов на матч прекращена. Всем, кто уже приобрел билеты, их стоимость будет возмещена автоматически на банковскую карту.

Напомним, что "Шахтёр" примет "Рому" в Киеве на "Олимпийском" в четверг 18 марта. Начнется поединок в 19:55.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) коронавирус
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.03.2021 в 23:57
Та можна даже без игроков.
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Maksrovnii (Днепр)
17.03.2021 в 23:43
Теперь у Ромы есть шанс забить гол
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