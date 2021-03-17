Шахтер подтвердил, что матч с Ромой пройдет без зрителей

"Шахтер" официально подтвердил, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой" в Киеве пройдет без зрителей

Данное решение принято комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевского городского совета после анализа ситуации с коронавирусом, ухудшения эпидемической ситуации и увеличения количества заболеваний COVID-19.

Продажа билетов на матч прекращена. Всем, кто уже приобрел билеты, их стоимость будет возмещена автоматически на банковскую карту.

Напомним, что "Шахтёр" примет "Рому" в Киеве на "Олимпийском" в четверг 18 марта. Начнется поединок в 19:55.