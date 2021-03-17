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Шахтер подтвердил, что матч с Ромой пройдет без зрителей
Стоимость билетов будет возмещена
shakhtar.com
"Шахтер" официально подтвердил, что ответный матч 1/8 финала
Данное решение принято комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевского городского совета после анализа ситуации с коронавирусом, ухудшения эпидемической ситуации и увеличения количества заболеваний COVID-19.
Продажа билетов на матч прекращена. Всем, кто уже приобрел билеты, их стоимость будет возмещена автоматически на банковскую карту.
Напомним, что "Шахтёр" примет "Рому" в Киеве на "Олимпийском" в четверг 18 марта. Начнется поединок в 19:55.
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