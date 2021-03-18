Янг Бойз - Аякс. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы на 18.03.21

Лига Европы, 1/8 финала (первый матч 0:3)

17 марта 2021. Берн, “Ванкдорф”

“Янг Бойз” Берн 22:00 “Аякс” Амстердам

Телетрансляция – Воля TV, Megogo, OLL.TV

Непростое задание стоит перед “Янг Бойз”. В первом матче швейцарский чемпион уступил “Аякс” 0:3. Удручающим получился не только результат, но и игра “Янг Бойза”. За весь матч – только один удар (мимо) против 21 у “Аякса”. Превосходство “Аякса” было подавляющим и разгромный счет – заслуженный. В ответной игре “Янг Бойзу” нужно показать футбол другого качества.

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“Янг Бойз”

Швейцарский чемпион испытывает проблемы. “Янг Бойз” уже не побеждает в пяти матчах подряд – в сезоне 2020/21 у него такой серии еще не было. Помимо проигранного матча в Амстердаме, “Янг Бойз” сыграл четыре подряд ничьи в чемпионате Швейцарии. Его лидерству ничего не угрожает (отрыв +17 очков), но команда явно затормозила в самый неподходящий момент. Главный тренер “Янг Бойза” Херардо Сеоане надеется, что его команда добавит в ответном матче. “Мы знаем, насколько качественно играет наш оппонент. Решающим фактором будет то, как мы ответим”.

“Аякс”

Амстердамцы продолжают побеждать. В 2021 году – 15 побед в 17 матчах. В последнем туре ПСВ потерял очки, поэтому “Аякс”, легко переиграв “Зволле” (2:0), увеличил отрыв от второго места до восьми очков. Несмотря на уверенную победу в первом матче, главный тренер “Аякса” Эрик Тен Хаг считает “Янг Бойз” крайне опасным соперником. “На прошлой неделе мы играли очень хорошо, и не оставили им шансов. Но наш соперник мог сделать выводы из этой игры и придумать решения. Завтрашний матч будет другим”. В Берне Тен Хаг не сможет рассчитывать на защитника Тимбера, а также Аллера, Мазрауи и Онана. Возможно, вернется в основу Дэйли Блинд, пропустивший первый матч.

Статистика команд

Последней командой, которая обыгрывала “Аякс”, была “Аталанта”. Итальянский клуб победил в Амстердаме в декабре прошлого года. “Аякс” много забивает. В 17 матчах 2021 года только в трех играх он забил меньше двух голов. С другой стороны, “Янг Бойз” не может сыграть на ноль уже в пяти поединках подряд.

Личные встречи

До первой встречи в Амстердаме на прошлой неделе, команды ранее никогда не встречались друг с другом.

Ориентировочные составы

“Янг Бойз”: Фэвр – Лефор, Лустенбергер, Цезигер, Хефти – Нгамале, Лаупер, Ридер, Фасснахт – Сьебатшо, Элиа

“Аякс”: Стекеленбург – Тальяфико, Мартинес, Схюрс, Ренсх – Гравенберх, Альварес, Классен – Нерес, Тадич, Антони

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч “Янг Бойз” – “Аякс” от UA-Football

“Аякс” не будет недооценивать “Янг Бойз”, который в предыдущем раунде ЛЕ дважды обыграл “Байер” Петера Боса (4:3, 2:0), бывшего тренера амстердамского клуба. “Аяксу” нужно будет забить один гол, тогда “Янг Бойзу” придется отвечать уже пятьма мячами. В первом матче разница в уровне команд была колоссальная. Возможно в ответной игре “Янг Бойз” сможет адаптироваться к сопернику, но избежать поражения ему будет очень сложно. Прогноз – победа “Аякса” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.