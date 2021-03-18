Чуйченко о матче Шахтер - Рома: Чуда не будет

Бывший нападающий "Александрии", "Ворсклы" и "Металлиста" Сергей Чуйченко оценил шансы "Шахтера" в повторном матче 1/8 финала Лиги Европы против итальянской "Ромы". Первая встреча закончилась крупным поражением "горняков" со счетом 0:3

"Есть ли шанс у "Шахтера" пройти "Рому"? Даже если равные команды, то "горнякам" не под силу отыграть такую разницу в три мяча. Итальянцы, несмотря на крупную победу, также настроятся на ответный поединок, зная сильные стороны соперника, наверняка будут играть от обороны, выманивая, чтобы "Шахтер" раскрылся, будут действовать на контратаках. В таких случаях всегда есть возможность забить свой гол.

Паулу Фонсека имеет преимущество перед своим коллегой, он работал в клубе, знает все досконально. Он разобрал игру "Шахтера" и нашел слабое место, которым оказалась оборона. "Рома" играет в более сильном чемпионате, в каждом туре имеет серьезное сопротивление, поэтому ей легче играть с нашими командами. У "Шахтера" и "Динамо" это точечные игры в УПЛ, а у них такие игры происходят в два круга.

Как бы донетчане не настраивались, не думаю, что команда такого уровня как "Рома" будет вольно играть с "Шахтером". Чуда не будет, в сложившейся ситуации – это не реально обыграть "Рому" со счетом 4:0!".

Напомним, матч "Шахтер" - "Рома" состоится в четверг, 18 марта в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 19:55. Ранее власти Киева запретили допуск болельщиков на стадион, поэтому игра состоится при пустых трибунах.