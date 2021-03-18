Хорошо ли вы помните противостояние Динамо с испанскими клубами? Тест

Сегодня, 18 марта, киевское "Динамо" в рамках 1/8 Лиги Европы встретится с "Вильярреалом". Украинцы попытаются сделать камбэк после домашнего поражения 0:2.

Перед этой игрой мы предлагаем вам освежить в памяти матчи "Динамо" против испанских команд, пройдя наш тест.