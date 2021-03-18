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Хорошо ли вы помните противостояние Динамо с испанскими клубами? Тест
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Сегодня, 18 марта, киевское "Динамо" в рамках 1/8 Лиги Европы встретится с "Вильярреалом". Украинцы попытаются сделать камбэк после домашнего поражения 0:2.
Перед этой игрой мы предлагаем вам освежить в памяти матчи "Динамо" против испанских команд, пройдя наш тест.
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