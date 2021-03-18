Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вильярреал – Динамо. АУДИО онлайн трансляция второго матча 1/8 финала Лиги Европы
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Фото: Dynamo
Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок 1/8 финала второго по значимости клубного европейского турнира между киевским "Динамо" и испанским "Вильярреалом".
Первый матч команда Мирчи Луческу проиграла дома со счетом 0:2. Теперь киевляне летят в Испанию, чтобы на фоне непростого результата сыграть на арене оппонента. Будет ли ротация от румынского специалиста? Какой план на игру выберет украинский гранд? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 18 марта – в 21:55 по киевскому времени.
Комментаторы: Влад Петрушевский и Александр Рыженко
Популярное сейчас
- Нива и Кремень - последние приготовления к возобновлению сезона. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Киев без болельщиков, COVID-19 в Шахтере, четвертьфиналисты ЛЧ. Главные новости за 17 марта
- Челси – Атлетико 2:0. Видео голов и обзор матча
- Луческу взял в Испанию 23 игрока. Заявка Динамо на ответный матч с Вильярреалом
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
- Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона