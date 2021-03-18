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Вильярреал – Динамо. АУДИО онлайн трансляция второго матча 1/8 финала Лиги Европы

Лига Европы
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Вильярреал – Динамо. АУДИО онлайн трансляция второго матча 1/8 финала Лиги Европы

Фото: Dynamo

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют второй поединок 1/8 финала второго по значимости клубного европейского турнира между киевским "Динамо" и испанским "Вильярреалом".

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Первый матч команда Мирчи Луческу проиграла дома со счетом 0:2. Теперь киевляне летят в Испанию, чтобы на фоне непростого результата сыграть на арене оппонента. Будет ли ротация от румынского специалиста? Какой план на игру выберет украинский гранд? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 18 марта – в 21:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Александр Рыженко

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В статье: Мирча Луческу Унаи Эмери Лига Европы Динамо (Киев) Вильярреал Трансляция Аудио онлайн стрим
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