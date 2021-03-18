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Хавбек Шахтера - об игре с Ромой: Нужно подходить к матчу так, как будто он первый

Лига Европы
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Тете настроен на победу

Хавбек Шахтера - об игре с Ромой: Нужно подходить к матчу так, как будто он первый

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тете поделился ожиданиями о предстоящем ответном матче с "Ромой" в 1/8 финала Лиги Европы.

"Подготовка идет хорошо. Мы проиграли первый матч, но работаем, тренируемся, чтобы провести достойную ответную игру, все поменять и пройти дальше.

Подтвердилось то, чего мы ожидали. Знали, что "Рома" очень сильна. Оппонент был хорош в первом матче, и нет сомнений, что все свои кондиции он покажет и в ответном, но мы тоже постараемся качественно сыграть. В каждой команде есть хорошие футболисты – будет неправильно выделять.

Нам необходим высокий прессинг – противник достаточно уязвим в этот момент. Добираться до штрафной и забивать голы. Нужно подходить к матчу так, как будто он первый. Со старта и до последней минуты постараемся прижимать римлян и добиться победы", - сказал Тете.

Напомним, что ответный матч "Шахтер" - "Рома" пройдет сегодня, 18 марта. Начало встречи в 19:55. Отметим, что игру не смогут посетить болельщики.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Италия) Тете
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Источник:
ФК Шахтер

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