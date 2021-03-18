Скауты из Италии в матче с Вильярреалом просматривали двух защитников киевлян

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" – "Вильярреал" (0:2) посетили скауты из Италии, сообщает" Динамомания".

По информации источника, специалисты хотели просмотреть в деле форварда киевлян Владислава Супрягу, который, впрочем, на поле в данном поединке не вышел.

Также итальянцы просматривали сразу двух защитников - Виталия Миколенко и Илью Забарного.

Предметом интереса итальянцев является и еще один защитник киевлян – Денис Попов, который в этой встрече не сыграл из-за травмы.

Отмечается, что пока неизвестно, скауты каких именно итальянских команд посетили матч.