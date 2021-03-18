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Скауты из Италии в матче с Вильярреалом просматривали двух защитников киевлян
Также был интерес к Супряге и Попову, которые в матче не сыграли
Первый матч 1/8 финала
По информации источника, специалисты хотели просмотреть в деле форварда киевлян Владислава Супрягу, который, впрочем, на поле в данном поединке не вышел.
Также итальянцы просматривали сразу двух защитников - Виталия Миколенко и Илью Забарного.
Предметом интереса итальянцев является и еще один защитник киевлян – Денис Попов, который в этой встрече не сыграл из-за травмы.
Отмечается, что пока неизвестно, скауты каких именно итальянских команд посетили матч.
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