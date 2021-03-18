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Скауты из Италии в матче с Вильярреалом просматривали двух защитников киевлян

Лига Европы
(1 голосов)

Также был интерес к Супряге и Попову, которые в матче не сыграли

Скауты из Италии в матче с Вильярреалом просматривали двух защитников киевлян

Новина українською

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" – "Вильярреал" (0:2) посетили скауты из Италии, сообщает" Динамомания".

По информации источника, специалисты хотели просмотреть в деле форварда киевлян Владислава Супрягу, который, впрочем, на поле в данном поединке не вышел.

Также итальянцы просматривали сразу двух защитников - Виталия Миколенко и Илью Забарного.

Предметом интереса итальянцев является и еще один защитник киевлян – Денис Попов, который в этой встрече не сыграл из-за травмы.

Отмечается, что пока неизвестно, скауты каких именно итальянских команд посетили матч.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Супряга Виталий Миколенко Денис Попов Илья Забарный
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (2)
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Водитель трамвая (Бухарест)
18.03.2021 в 19:58
Ага-ага, Цыгановича за 80 млн в Италию уже продали, остальные в очередь выстраиваются :)
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Лекарь (село Дарница)
18.03.2021 в 20:59
Ага. Сначала делают вброс, а потом коментируют свой же вброс, как достоверную информацию. Скауты клуба Х якобы просматривали что-то там, где-то там. А потом 20 миллионов, потом 40 миллионов, а водитель трамвая из БУХАТЬреста, после похмелки уже 80 миллионов дал, только фамилию попутал, с пьяну.
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