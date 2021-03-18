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Майкон, Патрик и Соломон выйдут в старте Шахтера на Рому, Тайсон в запасе
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала
"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко, Майкон, Маркос, Патрик, Тете, Соломон, Мораес.
Запасные: Шевченко, Пятов, Хочолава, Бондарь, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Сиприано, Болбат, Судаков, Коноплянка, Фернандо.
"Рома": Лопес, Кумбула, Кристанте, Ибаньес, Карсдорп, Вильяр, Диавара, Спинаццола, Педро, Майораль, Карлес Перес.
Запасные: Миранте, Фузато, Пеллегрини, Джеко, Сантон, Манчини, Бруно Перес, Калафьори, Эль-Шаарави.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Рома" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет
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