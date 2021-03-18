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Майкон, Патрик и Соломон выйдут в старте Шахтера на Рому, Тайсон в запасе

Лига Европы
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Майкон, Патрик и Соломон выйдут в старте Шахтера на Рому, Тайсон в запасе

shakhtar.com

Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" - " Рома".

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко, Майкон, Маркос, Патрик, Тете, Соломон, Мораес.

Запасные: Шевченко, Пятов, Хочолава, Бондарь, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Сиприано, Болбат, Судаков, Коноплянка, Фернандо.

"Рома": Лопес, Кумбула, Кристанте, Ибаньес, Карсдорп, Вильяр, Диавара, Спинаццола, Педро, Майораль, Карлес Перес.

Запасные: Миранте, Фузато, Пеллегрини, Джеко, Сантон, Манчини, Бруно Перес, Калафьори, Эль-Шаарави.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Рома" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка. Первый матч в Риме выиграла "Рома" со счетом 3:0.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
18.03.2021 в 18:57
Тайсона нужно было в первом матче усадить на лавку
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