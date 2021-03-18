Срна: Сегодня футболисты Шахтера должны показать, что они мужчины

Директор Шахтера по футболу Дарио Срна в эфире программы Шлях до Гданська поделился ожиданиями от домашнего поединка 1/8 финала Лиги Европы против Ромы.

"Не надо делать глубокий анализ. В футболе все возможное. Если забьем первый гол, то вопрос будет открытым до конца.

Я считаю, что психологической нагрузки нет, как в Риме. Нужно рисковать и показывать свой футбол.

Соломон и Тете сделали матч с Десной. Надеемся, что они сегодня покажут свою игру.

Тайсон и Марлос профессионально отнеслись к решению тренера. Сегодня вышли футболисты, которые находятся в лучшей форме.

Сегодня футболисты Шахтера должны показать, что они мужчины. Другого пути у нас нет. Ошибки в Риме стоили нам очень дорого. Будем рисковать", - сказал Срна.