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Срна: Сегодня футболисты Шахтера должны показать, что они мужчины
Слова Дарио перед самым началом матча
shakhtar.com
Директор Шахтера по футболу Дарио Срна в эфире программы Шлях до Гданська поделился ожиданиями от домашнего поединка 1/8 финала
"Не надо делать глубокий анализ. В футболе все возможное. Если забьем первый гол, то вопрос будет открытым до конца.
Я считаю, что психологической нагрузки нет, как в Риме. Нужно рисковать и показывать свой футбол.
Соломон и Тете сделали матч с Десной. Надеемся, что они сегодня покажут свою игру.
Тайсон и Марлос профессионально отнеслись к решению тренера. Сегодня вышли футболисты, которые находятся в лучшей форме.
Сегодня футболисты Шахтера должны показать, что они мужчины. Другого пути у нас нет. Ошибки в Риме стоили нам очень дорого. Будем рисковать", - сказал Срна.
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