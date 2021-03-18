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Срна: Сегодня футболисты Шахтера должны показать, что они мужчины

Лига Европы
(1 голосов)

Слова Дарио перед самым началом матча

Срна: Сегодня футболисты Шахтера должны показать, что они мужчины

shakhtar.com

Новина українською

Директор Шахтера по футболу Дарио Срна в эфире программы Шлях до Гданська поделился ожиданиями от домашнего поединка 1/8 финала Лиги Европы против Ромы.

"Не надо делать глубокий анализ. В футболе все возможное. Если забьем первый гол, то вопрос будет открытым до конца.

Я считаю, что психологической нагрузки нет, как в Риме. Нужно рисковать и показывать свой футбол.

Соломон и Тете сделали матч с Десной. Надеемся, что они сегодня покажут свою игру.

Тайсон и Марлос профессионально отнеслись к решению тренера. Сегодня вышли футболисты, которые находятся в лучшей форме.

Сегодня футболисты Шахтера должны показать, что они мужчины. Другого пути у нас нет. Ошибки в Риме стоили нам очень дорого. Будем рисковать", - сказал Срна.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Рома (Рим)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (7)
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ProstoFAN (Донецк)
18.03.2021 в 20:59
читаю комменты и ловлю себя на мысли, что здесь собрались бабы базарные посоревноваться у кого язык длиннее.
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alex 66 (Кременчуг)
18.03.2021 в 20:56
Перший тайм показав, що там мужикiв нема, паси поперек та назад, загострення та ударiв по воротах нема, ото ж i битви не буде.
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download1 (huyersk)
18.03.2021 в 20:52
У Римі вже побачили, що за мужики
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0
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Дрюон (Одесса)
18.03.2021 в 20:47
Да, по такой игре если ничейку в копилочку закинут - и то шерсти клок.
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.03.2021 в 20:41
Такие же нытики как и ты, а не мужчины.
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+3
0
emart57 (Киев)
18.03.2021 в 20:35
И писают на срну в проблемах...
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+3
0
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леонид Угринович
18.03.2021 в 20:27
Таке враження у пешому таймі, що нічийний рахунок більше влаштовує Шахтар. 90 відсотків пасів назад.
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+6
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