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Андриевский и де Пена в старте Динамо на Вильярреал, Родригеш - на острие
Стартовые составы команд
fcdynamo.kiev.ua
Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала
"Вильярреал": Асенхо, Педраса, Фунес Мори, Альбиоль, Фойт, Парехо, Капу, Тригерос, Чуквуэзе, Бакка, Морено
Запасные: Икер, Йоргенсен, Гаспар, Раба, Эступиньян, Алькасер, Морено, Пенья, Хауме Коста, Мои Гомес, Пино, Баэна.
"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Андриевский, Сидорчук, Буяльский, де Пена, Цыганков, Родригеш
Запасные: Бойко, Попов, Тымчик, Сидклей, Караваев, Шепелев, Шапаренко, Леднев, Гармаш, Ванат, Беседин, Супряга.
Напомним, что матч "Вильярреал" - "Динамо" начнется в 22:00, а UA-Футбол проедет
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