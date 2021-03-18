  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Андриевский и де Пена в старте Динамо на Вильярреал, Родригеш - на острие
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Андриевский и де Пена в старте Динамо на Вильярреал, Родригеш - на острие

Лига Европы
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Андриевский и де Пена в старте Динамо на Вильярреал, Родригеш - на острие

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Вильярреал" - "Динамо".

"Вильярреал": Асенхо, Педраса, Фунес Мори, Альбиоль, Фойт, Парехо, Капу, Тригерос, Чуквуэзе, Бакка, Морено

Запасные: Икер, Йоргенсен, Гаспар, Раба, Эступиньян, Алькасер, Морено, Пенья, Хауме Коста, Мои Гомес, Пино, Баэна.

"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Андриевский, Сидорчук, Буяльский, де Пена, Цыганков, Родригеш

Запасные: Бойко, Попов, Тымчик, Сидклей, Караваев, Шепелев, Шапаренко, Леднев, Гармаш, Ванат, Беседин, Супряга.

Напомним, что матч "Вильярреал" - "Динамо" начнется в 22:00, а UA-Футбол проедет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Вильярреал
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
18.03.2021 в 22:45
Та до сраки хто там в старте.
Ответить
0
0
fanat_football (Херсон)
18.03.2021 в 21:04
Родригес - это метка неудачи для Динамо. От него нужно избавляться.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...