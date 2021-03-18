Срна: Степаненко уже лучше, Исмаили почувствовал дискомфорт в колене

Директор по футболу " Шахтера " Дарио Срна в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча против "Ромы" в Лиге Европы, а также рассказал о состоянии Степаненко и Исмаили.

"Самое важное - это здоровье каждого болельщика и человека, который живет в Украине и мире. Приняли решение проводить матч без зрителей. Конечно, сообщили об этом поздновато, но такое решение приняли. Было бы лучше играть с болельщиками, но придётся играть без них.

Степаненко уже лучше. Мы не хотим рисковать. Не хотим, чтобы он раньше вышел на поле и опять травмировался. Он очень важный игрок для нас.

Что касается Исмаили, то он почувствовал дискомфорт в колене. С ним ничего серьезного. Просто не хотим рисковать, ведь впереди борьба в чемпионате Украины, которая очень важна для нас", - подытожил Срна.