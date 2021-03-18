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Борха Майораль поставил точку на амбициях Шахтера в 1/4 ЛЕ

Лига Европы
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4-й гол по итогам двухматчевой серии

Борха Майораль поставил точку на амбициях Шахтера в 1/4 ЛЕ

Фото: Roma AC

Новина українською

Испанский нападающий итальянской "Ромы" Борха Майораль "размочил" счет в поединке 1/8 Лиги Европы с "Шахтером" (первый матч - 0:3).

Гол Борхи Майораля на 48 минуте

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Борха Майораль
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