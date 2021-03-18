Лига Европы. Мольде 2:1 Гранада. Чуть-чуть не считается

Шансы на отыгрыш после гостевых 0:2, тем более с учетом места проведения встречи (Будапешт), у "Мольде" были минимальными. Тем не менее, подопечные Эрлинга Мо начали поединок задорно и сумели забить в первой его трети. Автор дубля в ворота "Хоффенхайма", Эйрик Оланд-Андерсон прошел правым флангом, вошел в штафную и прострелил на дальнюю штангу. Хесус Вальехо пытался разрядить обстановку и выбить мяч подальше, но вместо этого промахнулся по круглому, а от опорной ноги мяч полетел в угол.

В оставшееся время первого тайма гости взялись за дело серьезно, Кеннеди даже имел шанс положить супер-гол после сольного прохода и рабонны в своем исполнении. Гол бы сильно подсобил подопечным Мартинеса, но его "в раздевалку" не случилось, что оставило интригу и шансы на успех "Мольде" после перерыва.

Во втором тайме норвежцы больше владели мячом и активнее атаковали, но вот с ударами дела были не очень. Вроде бы выстрелы по воротам "Гранады" наносились, но акцента и силы им критически не хватало. А вот у гостей напротив - после выхода Роберто Солдадо как раз в завершении атак все стало получаться. Опытный форвард откликнулся на навес слева во время второго темпа после розыгрыша стандарта и кивком головы лишил матч дополнительного времени и какой-либо интриги на концовку противостояния.

В концовке "Мольде" все же вырвал победу в конкретном матче благодаря реализованному пенальти. Это мало на что влияло, но все же принесло номинальным хозяевам моральное удовлетворение.

"Гранада" полностью заслужила путевку в четвертьфинал, "Мольде" же просто стоит поблагодарить за яркий еврокубковый сезон, полон сенсаций от норвежцев.

Мольде - Гранада 2:1 (1:0)

Голы: Вальехо (29 авт.), Хестад (90 пен) - Солдадо (72)

Мольде: Линде, Педерсен, Бьорнбак, Грегерсен (Синьян 46), Риса (Хауген 78), Брайвик (Хуссаин 82), Оршнес, Эйкрем, Хестад Э., Сигурдарссон (Фофана 63), Оланд-Андерсен (Кнудтсон 78).

Гранада: Силва, Вальехо (Перес 83), Дуарте, Санчес, Диас, Монторо (Мачис 83), Гоналон (Брис 76), Пуертас, Эррера, Кеннеди, Молина (Солдадо 64).

Предупреждение: Риса (62) - Диас (7)