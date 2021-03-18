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Вукоевич: У Беседина микротравма, решили его поберечь
Слова тренера Динамо перед началом матча с Вильярреалом
ФК Динамо
Ассистент главного тренера Динамо Огнен Вукоевич в эфире программы Шлях до Гданська поделился ожиданиями от ответной игры 1/8 финала Лиги Европы против Вильярреала.
"Нам сегодня хочется исправить ошибки, допущенные в Киеве. Сыграть хорошую игру и показать отличную форму.
Что нужно для камбэка? Взять мяч под контроль, улучшить остроту и забить первыми.
Очень молодая у нас команда. Сегодня надо закрывать зоны, которыми пользовались Морено и Парехо.
У Беседина микротравма, решили его поберечь", - сказал Вукоевич.
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