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Вукоевич: У Беседина микротравма, решили его поберечь

Лига Европы
(1 голосов)

Слова тренера Динамо перед началом матча с Вильярреалом

Вукоевич: У Беседина микротравма, решили его поберечь

ФК Динамо

Новина українською

Ассистент главного тренера Динамо Огнен Вукоевич в эфире программы Шлях до Гданська поделился ожиданиями от ответной игры 1/8 финала Лиги Европы против Вильярреала.

"Нам сегодня хочется исправить ошибки, допущенные в Киеве. Сыграть хорошую игру и показать отличную форму.

Что нужно для камбэка? Взять мяч под контроль, улучшить остроту и забить первыми.
Очень молодая у нас команда. Сегодня надо закрывать зоны, которыми пользовались Морено и Парехо.

У Беседина микротравма, решили его поберечь", - сказал Вукоевич.

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В статье: Динамо (Киев) Вильярреал
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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download1 (huyersk)
18.03.2021 в 22:33
Оберег от побед
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RockNRoLLa (IF)
18.03.2021 в 22:22
Побережіть його від Динамо
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-1
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Просто Квашин (Харьков)
18.03.2021 в 22:30
это ты заднепривод пошутил...???
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.03.2021 в 22:11
Берегите его всегда.
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