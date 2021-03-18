ЛЕ. Шахтер - Рома 1:2. Майорная нота гостей, минор хозяев

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Киев. НСК "Олимпийский"

"Шахтер" - "Рома" 1:2 (первый матч - 0:3)

Голы: Мораес 59 - Майораль 48, 72

"Шахтер": Трубин, Додо (Болбат 82), Кривцов, Витао, Матвиенко, Майкон, Маркос Антонио, Алан Патрик (Коноплянка 60), Тете (Марлос 60), Соломон (Судаков 77), Мораес (Дентиньо 77)

"Рома": Пау Лопес, Кумбулла, Кристанте, Ибаньес (Манчини 46), Карсдорп (Б. Перес 58), Вильяр, Диавара (Лоренцо Пеллегрини 59), Спинаццола (Калафиори 58), Педро (Эль-Шаарави 75), К. Перес, Майораль

Предупреждения: Маркос Антонио 38, Алан Патрик 55 - Ибаньес 25, Карсдорп 57

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Игроки и тренер "Шахтёра" на словах вовсе не собирались сдаваться, Додо вспоминал о знаменитой ремонтаде "Барселоны" против "Пари Сен-Жермен". В последнем матче лиги дончане впервые с пятого декабря забили четыре мяча - как раз столько, сколько было нужно сегодня. "Рома" же уже пропускала столько в нынешнем сезоне трижды. В гостях в целом играет слабо. А в своём последнем матче лиги по всем статьям уступила "Парме", 19-ой команде Серии А. Вызвав беспокойство в клубе и излишние мысли о прямой битве с "Наполи" в воскресенье за место в Топ-4. Сцена для невероятного камбека?

Рецепт камбека был ясен. Играть так, как против "Десны" во втором тайме. Прессинговать, перехватывать мяч у защитников и опорников, стремительно атаковать. Длинные забросы в стиле "Пармы" также приветствовались. Но прежде всего следовало избавиться от мяча. В последних матчах против приличных команд "Рома" проигрывала тогда, когда больше владела мячом - "Милану", "Ювентусу". И побеждала тогда, когда меньше. Дважды "Брагу", сам "Шахтер". 63 процента первого матча следовало уменьшить. Следовало играть вертикально, не горизонтально. А вот такая игра как раз не получилась.

Тете призывал играть этот матч, будто он первый. И прессинговать с первых минут, ведь "Рома" это не любит. Вот только слова о первом матче восприняли неправильно. "Шахтёр" начал так, будто общий счёт по сумме двух встреч 0:0 и спешить некуда. Владел мячом в первом тайме 76 процентов времени, однако в первой его половине - большей частью возле своих ворот. К радости соперника. Его защитников не прессинговали, но очень чётко перекрывали линии передач. Кроме того, Майораль мог пробить и точнее, Спинаццола слева раскрутил оппонента и пробил. Все шло по плану гостей.

Во второй половине тайма уже началась несколько иная игра. Тете и Соломон активизировались на флангах, начали забрасывать в штрафную, зарабатывать угловые. Патрик, и в начале матча пытавшийся подключаться и пробивавший (его удар в штрафной заблокировали), пошёл вперёд серьёзнее. Пробил издали. Темп несколько возрос. Мораес очень неплохо замыкал навес Додо головой. Хотя форвард не попал, удар полузащитника Лопес чётко взял. А простор на половине поля Трубина освободился. Анатолий был вынужден прерывать заброс на Майораля далеко от ворот. Сильно "Рома" не нервничала.

Всё же, видимо, Паулу Фонсеке не очень понравилась концовка тайма. Поэтому второй его команда начала энергичнее. И сразу же забила. Ожидаемо, в контратаке. Правый латераль Карсдорп прорвался, чуть не отдал левому Спинаццоле в офсайд, но попал в защитника, продолжил, прострелил. Кривцов пытался прервать в падении, но лишь подстроил под лёгкий удар головой Борхи Майораля. Сразу же удались ещё контратаки. Выход один-на-один Педро был обязан завершать точно. Навес Спинаццолы Майораль замкнул в упор в Трубина. В эти минуты хозяева казались близкими к разгромному поражению.

Избежать провала всё же удалось. Даже более того - забить. Алан Патрик вновь сыграл в штрафной. Головой, во время розыгрыша штрафного. А Жуниор Мораес забил свой второй гол с ноября во всех турнирах. В падении. Тут же вышедший на замену Коноплянка вспомнил молодость и закрутил в угол. Лопес вытащил. Хотя и "Рома" отвечала. В опасных атаках ей не хватало решающего паса. А когда хватило и двое вышли на одного - Карлес Перес обошёл Трубина и выкатил Майоралю на пустые ворота. Ответить удалось лишь отличным ударом Марлоса - отличный сейв Лопеса.

До удара Марлоса Антонио Матеу Лаос мог и поставить пенальти за возложение руки защитника на плечо во время прорыва игрока "Шахтёра" слева в штрафную. Но уж слишком радостно упал последний. Да и общая оценка игры от этого не изменилась бы.

Могло ли присутствие Тараса Степаненко помешать этим убийственным контратакам "Ромы" в обоих матчах? Мог ли более ранний уход Тайсона в запас изменить результат первого? Мог ли высокий прессинг на соперника или отказ от мяча изменить течение дуэли? Ответ на все эти вопросы - возможно, да. Но ведь это всё теория. А на практике Фонсека вовсе не случайно полностью переиграл Луиша Каштру тактически в обоих матчах, вовсе не случайно на всех участках поля итальянцы выглядели лучше. Тактическая победа плюс более высокое качество игроков - непобедимое сочетание.