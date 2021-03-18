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ЛЕ. Шахтер - Рома 1:2. Майорная нота гостей, минор хозяев

Лига Европы
(2 голосов)

Разница в классе велика

ЛЕ. Шахтер - Рома 1:2. Майорная нота гостей, минор хозяев

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

Киев. НСК "Олимпийский"

"Шахтер" - "Рома" 1:2 (первый матч - 0:3)

Голы: Мораес 59 - Майораль 48, 72

"Шахтер": Трубин, Додо (Болбат 82), Кривцов, Витао, Матвиенко, Майкон, Маркос Антонио, Алан Патрик (Коноплянка 60), Тете (Марлос 60), Соломон (Судаков 77), Мораес (Дентиньо 77)

"Рома": Пау Лопес, Кумбулла, Кристанте, Ибаньес (Манчини 46), Карсдорп (Б. Перес 58), Вильяр, Диавара (Лоренцо Пеллегрини 59), Спинаццола (Калафиори 58), Педро (Эль-Шаарави 75), К. Перес, Майораль

Предупреждения: Маркос Антонио 38, Алан Патрик 55 - Ибаньес 25, Карсдорп 57

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Игроки и тренер "Шахтёра" на словах вовсе не собирались сдаваться, Додо вспоминал о знаменитой ремонтаде "Барселоны" против "Пари Сен-Жермен". В последнем матче лиги дончане впервые с пятого декабря забили четыре мяча - как раз столько, сколько было нужно сегодня. "Рома" же уже пропускала столько в нынешнем сезоне трижды. В гостях в целом играет слабо. А в своём последнем матче лиги по всем статьям уступила "Парме", 19-ой команде Серии А. Вызвав беспокойство в клубе и излишние мысли о прямой битве с "Наполи" в воскресенье за место в Топ-4. Сцена для невероятного камбека?

Рецепт камбека был ясен. Играть так, как против "Десны" во втором тайме. Прессинговать, перехватывать мяч у защитников и опорников, стремительно атаковать. Длинные забросы в стиле "Пармы" также приветствовались. Но прежде всего следовало избавиться от мяча. В последних матчах против приличных команд "Рома" проигрывала тогда, когда больше владела мячом - "Милану", "Ювентусу". И побеждала тогда, когда меньше. Дважды "Брагу", сам "Шахтер". 63 процента первого матча следовало уменьшить. Следовало играть вертикально, не горизонтально. А вот такая игра как раз не получилась.

Тете призывал играть этот матч, будто он первый. И прессинговать с первых минут, ведь "Рома" это не любит. Вот только слова о первом матче восприняли неправильно. "Шахтёр" начал так, будто общий счёт по сумме двух встреч 0:0 и спешить некуда. Владел мячом в первом тайме 76 процентов времени, однако в первой его половине - большей частью возле своих ворот. К радости соперника. Его защитников не прессинговали, но очень чётко перекрывали линии передач. Кроме того, Майораль мог пробить и точнее, Спинаццола слева раскрутил оппонента и пробил. Все шло по плану гостей.

Во второй половине тайма уже началась несколько иная игра. Тете и Соломон активизировались на флангах, начали забрасывать в штрафную, зарабатывать угловые. Патрик, и в начале матча пытавшийся подключаться и пробивавший (его удар в штрафной заблокировали), пошёл вперёд серьёзнее. Пробил издали. Темп несколько возрос. Мораес очень неплохо замыкал навес Додо головой. Хотя форвард не попал, удар полузащитника Лопес чётко взял. А простор на половине поля Трубина освободился. Анатолий был вынужден прерывать заброс на Майораля далеко от ворот. Сильно "Рома" не нервничала.

Всё же, видимо, Паулу Фонсеке не очень понравилась концовка тайма. Поэтому второй его команда начала энергичнее. И сразу же забила. Ожидаемо, в контратаке. Правый латераль Карсдорп прорвался, чуть не отдал левому Спинаццоле в офсайд, но попал в защитника, продолжил, прострелил. Кривцов пытался прервать в падении, но лишь подстроил под лёгкий удар головой Борхи Майораля. Сразу же удались ещё контратаки. Выход один-на-один Педро был обязан завершать точно. Навес Спинаццолы Майораль замкнул в упор в Трубина. В эти минуты хозяева казались близкими к разгромному поражению.

Избежать провала всё же удалось. Даже более того - забить. Алан Патрик вновь сыграл в штрафной. Головой, во время розыгрыша штрафного. А Жуниор Мораес забил свой второй гол с ноября во всех турнирах. В падении. Тут же вышедший на замену Коноплянка вспомнил молодость и закрутил в угол. Лопес вытащил. Хотя и "Рома" отвечала. В опасных атаках ей не хватало решающего паса. А когда хватило и двое вышли на одного - Карлес Перес обошёл Трубина и выкатил Майоралю на пустые ворота. Ответить удалось лишь отличным ударом Марлоса - отличный сейв Лопеса.

До удара Марлоса Антонио Матеу Лаос мог и поставить пенальти за возложение руки защитника на плечо во время прорыва игрока "Шахтёра" слева в штрафную. Но уж слишком радостно упал последний. Да и общая оценка игры от этого не изменилась бы.

Могло ли присутствие Тараса Степаненко помешать этим убийственным контратакам "Ромы" в обоих матчах? Мог ли более ранний уход Тайсона в запас изменить результат первого? Мог ли высокий прессинг на соперника или отказ от мяча изменить течение дуэли? Ответ на все эти вопросы - возможно, да. Но ведь это всё теория. А на практике Фонсека вовсе не случайно полностью переиграл Луиша Каштру тактически в обоих матчах, вовсе не случайно на всех участках поля итальянцы выглядели лучше. Тактическая победа плюс более высокое качество игроков - непобедимое сочетание.

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В статье: Лига Европы Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Борха Майораль
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Комментарии (63)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
18.03.2021 в 22:40
Шахтер ДАМЕнировал в первом тайме: 76% владения мячом. -- Вот на что будет акцентировать внимание Каштраус. А то что не забили в тот период гол -- ТаТоТакЭ... Одна команда забила сколько надо было, другая - сколько смогла.
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+1
-1
Одіссей (Донецьк)
18.03.2021 в 22:35
Да кстати параллельно с матчем Шахтера проходил хоккей с участием Сокола...полный зал болельщиков.
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+2
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
18.03.2021 в 22:41
так тож був не футбол, том же крига під ногами...
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+1
0
Їжак Сергій (Маріуполь)
18.03.2021 в 22:29
У Динамо Загреб учитесь, "шахтёры каштровские"... Тотенхем слабее Ромы??? Д(Загреб)-Тотенхем=3:0 и по 2 матчам 3:2...!!!
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+2
0
Joyce (Donetsk)
18.03.2021 в 22:28
Ожидаемо. Ясно одно, что без кадровых изменений ШД и дальше будет оставаться всего лишь собственной тенью.
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
18.03.2021 в 22:26
Все таки, сбылась мечта Фонсеки. Он уехал в топ-команду, из топ-чемпионата. Прошу не воспринимать мои слова, как троллинг. Просто факты констатирую
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+1
0
Slava77 (Полтава )
18.03.2021 в 22:17
Хотелось переключить это позорище, так не было на что. По моему назрела отставка тренера однозначно. Если не выигрывать у немотивированной Ромы дома, то о чём можно дальше думать. Тут и игроки и тренер виноваты. Этот контроль мяча поперёк поля изрядно поднадоел. Нужно новое веяние, новые идеи,футбол идёт вперед, а Шахтер нет.
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+2
0
Русланбай (Рівне)
18.03.2021 в 22:17
Не розвивається в нас футбол. Стоїть на місті, що рівносильно скочуванню в прірву. ФФУ нічого не робить для розвитку футбола ! НІЧОГО !!! Роздули штат працівників - дармоїдів, понапридумували якихось посад. З першої ліги хочуть зробити чорть знає шо. Обслуговують тільки один клуб . Ганебно програють суд в Лозанні. Розкрадають бонуси від УЄФА. ітд.ІТП
Ответить
+1
0
Їжак Сергій (Маріуполь)
18.03.2021 в 22:16
За такую игру желаю Шахте занять почётное 3-е место в ЧУ... Бронзовые медали - тоже медали, коль уж "Роме" бой не дали... Хотя ещё вчера хотел видеть Шахту чемпионом Украины...
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+1
0
Геродот (Винница)
18.03.2021 в 22:15
Почитал интервью Срны, игроков Шахтера перед игрой и создалось впечатление, что камбек неизбежен, что мы увидим вихрь атак на поле, которые буквально снесут Рому. А что увидели? А ничего. Та же блеклая, серая игра, те же поперечные передачи, прием мяча спиной к воротам, беззубая атака, и закономерные нули после первого тайма. А в начале второго тайма после гола Ромы все было кончено. Убогая защита Шахтера показала себя во всей "красе", пропустив гол, потом после гола Мораеса, второй, а могло быть и больше. В общем, камбека не получилось, да и не думаю, что кто-то серьезно из болел в это верил. Очевидно, что эта команда исчерпала свой потенциал, в том виде в каком она есть сегодня. В ней есть всего несколько игроков, которые могут прогрессировать (Трубин, Тете, Додо, Соломон, Корниенко, Матвиенко). Остальные есть балласт, который только тянет команду вниз, и от него надо избавляться. Особенно это касается бразил - Тайсона, Марлоса, Мораеса, Дентиньо, Патрика, которые, видимо, делают погоду в раздевалке, но уже ничего не могут дать команде. Показательно, что Тайсон, сидя на трибуне, несмотря на неблагоприятно складывающуюся игру для Шахтера, улыбался во весь рот. Нужно кардинальное обновление, свежая кровь, это касается и защиты, особенно ее центральной зоны, которая облажалась сегодня и делает это постоянно в чемпионате. Да и тренер нужен наверное более высокого уровня. Иначе Шахтер окончательно превратится в серую команду, почитающую за счастье выиграть у какой-нибудь команды их Молдавии или Люксембурга. Ждем реакции РЛА. Ну а сейчас пойду болеть за другую украинскую команду - Динамо. Надеюсь, что хотя бы они сегодня порадуют.
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+3
-1
DesnaUA (Чернигов)
18.03.2021 в 22:14
Реаншисты)))Рома могла и полную торбу накидать)Вот что значит ,когда дают жёлтую за симуляции,а не штрафные как в чу.Тут пенальти как с Десной не ставят.Да и по игре ,первый тайм шахта вышла , вроде бы они 3 мяча везут ,а не Рома.Ну и Смешарики "топовые" на трибуне это супер)
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+4
0
Comment06 (Украина)
18.03.2021 в 22:13
Фонсека начал, Каштру окончательно разрушил игру Шахтера. Техника, скорости, выносливость на уровне, а игра стала беззубой, бесцельной, безвольной. Исчезли нацеленность на ворота, проникающие атаки, подключения крайних защитников. Контроль мяча ради контроля! Отсюда и болезненные провалы: от Мансити и Аталанты по 0:3 дома, Интера 0:5, Гладбаха 0:10 и Ромы 1:5 по сумме, никак не компенсируемые победами над разбалансированным Реалом. Португальское тренерство до невозможности ослабило команду. Чем скорее уволят Каштру, тем лучше доя Шахтера.
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+1
0
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scorpius (Ck)
18.03.2021 в 22:16
Нужен тренер, умеющий вставлять пистонов пижонам и лентяям. Это не про португезов. Вспоминаю покойного В. Е. Прокопенко, который за пасы поперек и назад дрючил по самое не балуйся!
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+1
0
Одіссей (Донецьк)
18.03.2021 в 22:10
Динамо З Тотенхэм 3-0.Палкин включи телевизор
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+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.03.2021 в 22:44
Ему не поможет, он дебил.
Ответить
0
0
Русланбай (Рівне)
18.03.2021 в 22:10
Хлопці ..... в Загребі вже 3-0
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+5
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.03.2021 в 22:10
Лошары галимые.
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+2
0
jkugin (Харьков)
18.03.2021 в 22:05
Поражение тренера. Игроки не знали, что делать, по крайней мере так смотрелось
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+2
-2
kanoist (мариуполь)
18.03.2021 в 22:05
Каштру гнобит Шахтер это однозначно,с таким составом Шахтер должен был нестись отыгрываться,что я увидел...1 момент через 17 минут игры....пас вперёд, два паспорта назад... ущербный Шахтер,с ещё ущербным тренером,Ахметов выкинь его нах.....
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+1
-1
jkugin (Харьков)
18.03.2021 в 22:05
Без Степаненко вообще все плохо. Майкон не о чем. Оба гола он как опорник вообще не вступал в отбор. Да и в общем, нет замены Степаненко.
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+1
0
avatar
Denmark*XIV (Vyshgorod)
18.03.2021 в 22:05
шахтарінія якщо б і по нулям в Римі зіграли, все рівно фіг би виграли. 90% бразильців у складі, це не європейці, у котрих і злість, і принциповість, і жага до щоб там не було, - відігратисьХоча б ПРОСТО перемогли без усілякого потрібного рахунку.
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+3
-1
pilips111 (Чернигов)
18.03.2021 в 22:04
Учитесь у Загреба, Мольде, Олимпиакоса! Позорники.
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+1
0
Одіссей (Донецьк)
18.03.2021 в 22:02
Смотрю Динамо З Тотенхэм 2-0 в основное. У меня все. Зачем столько покупать бразильцев. Каштру должен уйти сам.
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+2
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
18.03.2021 в 22:07
Каштру не купляє і не вибирає кого випускать.Ну на рахунок піти сам згоден,він немає авторитету в клубі
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+3
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
18.03.2021 в 22:01
Да а фол на Матвиенко, как на Кулаче Быков сфолил, но там почти все сказали, что пенальти 100%. А здесь судья показал, что слабое прикосновение руки на плечо не считается...
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+2
0
magnum power (БОМЖ)
18.03.2021 в 21:59
создалось впечатление, что волки имея три мяча в запасе, бегали в три раза быстрее кротов.
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+1
0
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scorpius (Ck)
18.03.2021 в 21:59
Кроме Соломона и Трубина выделить со знаком плюс некого, Матвиенко еще с натяжкой. Зато Коноплянка в таком мертвом Шахтере смотрится не так уж плохо, можно сказать как рыба в воде)
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+3
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
18.03.2021 в 21:57
Опять тоскливое перекидывание мяча с фланга на фланг и дырявая оборона,судья пенальти не дал на Матвиенко,но при такой жалкой ,безвольной обороне-это не помогло бы.
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+2
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
18.03.2021 в 21:57
...один мат... Ужас!!! Безволие - наше все, а самолюбование, самое страшное... Все потом...
Ответить
+4
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.03.2021 в 21:56
Тут монзуль та дуче Луче немає...
Ответить
+5
-5
ZNAK_VOPROSA
18.03.2021 в 21:58
Зато ты ущербный есть
Ответить
+4
-2
Valerii_Krykun (Wroclaw)
18.03.2021 в 21:59
Золоті слова
+2
-1
Valerii_Krykun (Wroclaw)
18.03.2021 в 22:00
До чого тут Монзуль?
+1
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
18.03.2021 в 21:56
Мне жалко стадион. Сколько он бедняга поражений наблюдал.
Ответить
+5
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
18.03.2021 в 22:08
Тюны, Шерифы... всех и не упомнить!
Ответить
+2
-1
avatar
ДВ (Одесса)
18.03.2021 в 22:35
Марибор , Брондбю , Лугано , Спарта
+1
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
18.03.2021 в 21:55
Думал, минимум - ничейка, максимум - выигрыш без прохода дальше, а оказалось ещё хуже. Первый тайм вообще пешком. Во втором ужасная - игра в обороне, беззубость в атаке. Это при том, что Рома ну ничего выдающего не показала, так средненькая команда, отнюдь не топ уровня... А очки для коэффициента для Украины не помешали бы...
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+5
0
pilips111 (Чернигов)
18.03.2021 в 21:54
Насколько скучный стал футбол у Шахтёра, раньше такого не было. Ни желания, ни везения , ничего! Уже начинают раздражать такие супер защитники,как Кривцов, распиаренный Матвиенко... По сути полные нули. Эти пасы впоперек поля и вратарю уже достали, раньше Шахтёр так не играл. Показательные моменты с Додо и Матвиенко, которых якобы сбивали в штрафной Ромы. С Десной такой пенальти поставили, а здесь судья НЕ ПАСХАЛ.
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+7
-1
Alex.696 (Немирів)
18.03.2021 в 21:56
Як кажуть, бумеранг.
Ответить
+4
-1
download1 (huyersk)
18.03.2021 в 21:58
А як на мене у Шахтаря нудьговий футбол вже даааавно
Ответить
+1
-1
ts0y (Чернигов)
18.03.2021 в 21:54
Ну до конца года будет отмазка "зато реал обыгрывали 2 раза", а дальше что? старые уже немогут, молодые еще немогут
Ответить
+9
-1
avatar
scorpius (Ck)
18.03.2021 в 21:53
Ужоснах... че тут еще можно сказать. Хотя в целом, то всё как и раньше этой весной: игра - мрак, защита - дно, тренер - "лучший". Продолжаем ждать перемен в межсезонье
Ответить
+7
0
download1 (huyersk)
18.03.2021 в 21:52
Побачили мужиків?)) Я тільки стадо мавпочок, чого і чекав ) Черговий випуск у світі тварин
Ответить
+3
-4
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
18.03.2021 в 21:57
Животных - не по цвету кожи, а по поведению - мы увидим через 3 минуты.
Ответить
+2
-2
Dardolis (Первомайск)
18.03.2021 в 22:00
Не пей за 5 минут оставшийся боярышник, лучше ДК ещё посмотри, не торопись с превращением...
0
-5
avatar
Кот Тангенс (МакіЇвка)
18.03.2021 в 21:51
Тайсон наулыбался!
Ответить
+6
0
Їжак Сергій (Маріуполь)
18.03.2021 в 22:09
Ага! Его команда гол забить не может, а он сидит улыбается как будто 5:0 выигрывают... "М"уило на букву Х...(((
Ответить
+1
0
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
18.03.2021 в 21:50
Аууу мужики..
Ответить
+3
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
18.03.2021 в 22:02
Гукаєш,щоб хтось засадив по самі помідори?))))
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.03.2021 в 21:50
уныльцы!
Ответить
+5
-1
avatar
Кот Тангенс (МакіЇвка)
18.03.2021 в 21:51
Уволят?
Ответить
+4
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.03.2021 в 21:57
хорошо бы
+3
-4
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
18.03.2021 в 21:50
Ожидаемо :(
Ответить
+5
-1
George_D (Харьков)
18.03.2021 в 21:52
Точнее и не скажешь. Именно что ожидаемо.
Ответить
+3
-1
Golfik25 (Киев)
18.03.2021 в 21:50
Трубин говорил, что камбек будет. Так я не понял, где он?
Ответить
+4
-2
Alex.696 (Немирів)
18.03.2021 в 21:51
У їхніх головах, як перемога у війні у зє)))
Ответить
+1
-1
Alex.696 (Немирів)
18.03.2021 в 21:50
Барселона, кажете, камбек? Ну ну.
Ответить
+3
-1
Gafan777 (Каменка)
18.03.2021 в 21:50
Да уж с такой защитой делать дальше как бы и нечего
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+3
-1
George_D (Харьков)
18.03.2021 в 21:54
Не так были бы заметны пробелы в защите, если бы забивали. А то ведь и с этим напряг сильный. Разве что с Десной разговелись, А так ну очень скудно..
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+2
-1
Mexxxxx (Просяная)
18.03.2021 в 21:49
Гордиться нечем! А этого хотелось даже больше чем отыграть счет. Две игры пешком – это перебор. Две игры проулыбались – это ответ на все наши тут комментарии.
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+5
0
George_D (Харьков)
18.03.2021 в 21:56
Да. Я вот завидую болелам Загреба. При составе на порядок худшем, чем у Шахтера, взули Тоттенхем 2:0. Им есть чем гордиться!
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+6
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
18.03.2021 в 22:00
У них нормальный состав,забыл как они Шахтер гоняли?
+3
0
avatar
Кот Тангенс (МакіЇвка)
18.03.2021 в 22:10
Тотенхэм от Загреба загребает 3:0.
+1
0


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