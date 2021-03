Лига Европы. Арсенал - Олимпиакос 0:1. Удивили, но остались за бортом

Лига Европы, 1/8 финала

Ответный матч (результат первой встречи: 1:1)

"Эмирейтс" (Лондон)

11 матч подряд "Арсенал" пропускает во всех турнирах - самая длинная серия без "сухих ворот" с 2019-го года. Единственный гол во встрече принес победу грекам, которые достойно сражались и нанесли пока единственное поражение для лондонцев в текущем сезоне ЛЕ. В целом, в третий раз подряд "Олимпиакос" берет верх над "канонирами" на "Эмирейтс".

В первом тайме команды создала всего несколько моментов, но все они были по-настоящему голевыми. Сначала Николя Пепе благодаря скорости и технике обыграл голкипера соперников, но его удар в пустые ворота заблокировал бывший партнер ивуарийца по "Арсеналу" Сократис. Через несколько минут гроза "канониров" Эль-Араби не реализовал выход один на один, пробив в ногу Лено. Далее к своему длинному списку упущенных моментов Обамеянг сумел записать еще один. Оказавшись с мячом прямо перед воротами, габонец запустил его выше цели с близкого расстояния. Опять не его день.

Начало второго тайма стало более удачным для гостей, ведь они смогли открыть счет. Эль-Араби потанцевал с мячом в штрафной хозяев и с помощью рикошета отправил его в ворота. Третий матч подряд марокканец забивает "Арсенала" в Лиге Европы. К этому столько раз подряд огорчить "канониров" в матчах еврокубков смогли только Месси, Левандовски и Роббен.

4 - Olympiakos forward Youssef El-Arabi is just the fourth player to score in three consecutive matches against Arsenal in major European competition, after Lionel Messi (March 2016), Arjen Robben and Robert Lewandowski (both March 2017). Company. #UEL pic.twitter.com/LxtRdyUJuj