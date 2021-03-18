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Лига Европы. Арсенал - Олимпиакос 0:1. Удивили, но остались за бортом

Лига Европы
(1 голосов)

Греки достойно вылетают из турнира

Лига Европы. Арсенал - Олимпиакос 0:1. Удивили, но остались за бортом

Фейсбук Олімпіакоса/Автор невідомий

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, 1/8 финала

Ответный матч (результат первой встречи: 1:1)

"Эмирейтс" (Лондон)

11 матч подряд "Арсенал" пропускает во всех турнирах - самая длинная серия без "сухих ворот" с 2019-го года. Единственный гол во встрече принес победу грекам, которые достойно сражались и нанесли пока единственное поражение для лондонцев в текущем сезоне ЛЕ. В целом, в третий раз подряд "Олимпиакос" берет верх над "канонирами" на "Эмирейтс".

В первом тайме команды создала всего несколько моментов, но все они были по-настоящему голевыми. Сначала Николя Пепе благодаря скорости и технике обыграл голкипера соперников, но его удар в пустые ворота заблокировал бывший партнер ивуарийца по "Арсеналу" Сократис. Через несколько минут гроза "канониров" Эль-Араби не реализовал выход один на один, пробив в ногу Лено. Далее к своему длинному списку упущенных моментов Обамеянг сумел записать еще один. Оказавшись с мячом прямо перед воротами, габонец запустил его выше цели с близкого расстояния. Опять не его день.

Начало второго тайма стало более удачным для гостей, ведь они смогли открыть счет. Эль-Араби потанцевал с мячом в штрафной хозяев и с помощью рикошета отправил его в ворота. Третий матч подряд марокканец забивает "Арсенала" в Лиге Европы. К этому столько раз подряд огорчить "канониров" в матчах еврокубков смогли только Месси, Левандовски и Роббен.

После взятия греками ворот хозяев восстановить паритет дважды имел шанс Обамеянг. Но этого сделать он не смог: однажды потянул Са, а другой - удар мимо ворот из хорошей позиции в штрафной. Пикантности матчу добавило удаления центрального защитника "Олимпиакоса" Ва, который сначала грубо локтем сыграл против Мартинелли, а затем отбросил мяч. И это все за одну минуту!

Сумели греки хлопнуть дверью напоследок. А "Арсенал" вообще не порадовал: реализация оставляет желать лучшего. Обамеянг снова мог лишить свою команду следующего раунда еврокубков, однако в Пирее был установлен очень комфортный результат перед ответным матчем для подопечных Микеля Артеты.

"Арсенал" - "Олимпиакос" 0:1

Гол: Юссеф Эль-Араби 51

"Арсенал": Лено - Бельерин (Чамберс 81), Луис Габриэль, Тирни - Смит Роу (Мартинелли 81), Себальйос (Одегорд 57), Ельнени (Томас 57), Джака, Пепе - Обамеянг

"Олимпиакос": Са - Сократис, Ва, Олебас - Андруцос (Брума 63), М'Вила, Камара, Рябчук (Лала 84) - Масурас (Ранджелович 63), Эль-Араби, Фортунис (Бухалакис 84)

Предупреждения: Джака 86, Тирни 90+2 - Андруцос 35, М'Вила 73, Ва 82, 82

Удаление: Ва (Вторая желтая)

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Арсенал (Лондон)
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Комментарии (1)
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ssbond (Павлоград)
18.03.2021 в 22:29
Вот кто готовил этот материал? Я захожу и читаю выборочно из-за отсутствия времени... И что я вижу?Арсенал - Олимпиакос 0:1Удивили, но остались за бортомГреки достойно вылетают из турнираОтветный матч (результат первой встречи: 1:1) Оли выиграли в гостях после ничьей дома и вылетели? Автор, вот скажите, на хиба такое писать?
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