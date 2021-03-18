Лига Европы. Арсенал - Олимпиакос 0:1. Удивили, но остались за бортом

Лига Европы, 1/8 финала

Ответный матч (результат первой встречи: 1:1)

"Эмирейтс" (Лондон)

11 матч подряд "Арсенал" пропускает во всех турнирах - самая длинная серия без "сухих ворот" с 2019-го года. Единственный гол во встрече принес победу грекам, которые достойно сражались и нанесли пока единственное поражение для лондонцев в текущем сезоне ЛЕ. В целом, в третий раз подряд "Олимпиакос" берет верх над "канонирами" на "Эмирейтс".

В первом тайме команды создала всего несколько моментов, но все они были по-настоящему голевыми. Сначала Николя Пепе благодаря скорости и технике обыграл голкипера соперников, но его удар в пустые ворота заблокировал бывший партнер ивуарийца по "Арсеналу" Сократис. Через несколько минут гроза "канониров" Эль-Араби не реализовал выход один на один, пробив в ногу Лено. Далее к своему длинному списку упущенных моментов Обамеянг сумел записать еще один. Оказавшись с мячом прямо перед воротами, габонец запустил его выше цели с близкого расстояния. Опять не его день.

Начало второго тайма стало более удачным для гостей, ведь они смогли открыть счет. Эль-Араби потанцевал с мячом в штрафной хозяев и с помощью рикошета отправил его в ворота. Третий матч подряд марокканец забивает "Арсенала" в Лиге Европы. К этому столько раз подряд огорчить "канониров" в матчах еврокубков смогли только Месси, Левандовски и Роббен.

4 - Olympiakos forward Youssef El-Arabi is just the fourth player to score in three consecutive matches against Arsenal in major European competition, after Lionel Messi (March 2016), Arjen Robben and Robert Lewandowski (both March 2017). Company. #UEL pic.twitter.com/LxtRdyUJuj — OptaJoe (@OptaJoe) March 18, 2021

После взятия греками ворот хозяев восстановить паритет дважды имел шанс Обамеянг. Но этого сделать он не смог: однажды потянул Са, а другой - удар мимо ворот из хорошей позиции в штрафной. Пикантности матчу добавило удаления центрального защитника "Олимпиакоса" Ва, который сначала грубо локтем сыграл против Мартинелли, а затем отбросил мяч. И это все за одну минуту!

Сумели греки хлопнуть дверью напоследок. А "Арсенал" вообще не порадовал: реализация оставляет желать лучшего. Обамеянг снова мог лишить свою команду следующего раунда еврокубков, однако в Пирее был установлен очень комфортный результат перед ответным матчем для подопечных Микеля Артеты.

"Арсенал" - "Олимпиакос" 0:1

Гол: Юссеф Эль-Араби 51

"Арсенал": Лено - Бельерин (Чамберс 81), Луис Габриэль, Тирни - Смит Роу (Мартинелли 81), Себальйос (Одегорд 57), Ельнени (Томас 57), Джака, Пепе - Обамеянг

"Олимпиакос": Са - Сократис, Ва, Олебас - Андруцос (Брума 63), М'Вила, Камара, Рябчук (Лала 84) - Масурас (Ранджелович 63), Эль-Араби, Фортунис (Бухалакис 84)

Предупреждения: Джака 86, Тирни 90+2 - Андруцос 35, М'Вила 73, Ва 82, 82

Удаление: Ва (Вторая желтая)