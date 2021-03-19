Слишком далеки от финала. О чем говорить по итогам выступлений Шахтера в еврокубках

Донецкий “Шахтер”, оставшись без поддержки зрителей в киевском матче, не сумел совершить камбэк и проиграл “Роме” по сумме двух встреч. Команда Каштру не повторила успех прошлой кампании, закончив свой путь на стадии 1/8 финала Лиги Европы. Дать однозначную оценку текущему еврокубковому сезону “горняков” сложно - были как великие победы над “Реалом”, которые уже вошли в летопись величайших викторий клуба, так и откровенно позорные моменты, о коих, даже при всем желании, забыть будет не так и просто. Давайте вместе вспомним, чем запомнился “Шахтер” в двух еврокубках сезона 2020/21. Возможно это поможет прийти к определенному выводу.

Чего хотели?

Руководство донецкого “Шахтера”, от лица которого все чаще говорит Сергей Палкин, никогда не скупилось на громкие речевки и красивые фразы. В какую бы группу ЛЧ “горняки” не попали, они всегда хотят добиться в ней максимума, а именно - занять первое-второе место, которое обеспечит выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Да, в последнее время с этим туго и с сезона 2017/18 выше третьей строчки прыгнуть не удавалось. Когда же “Шахтер” вылетает в турнир рангом ниже, задача все равно амбициозная - финал! В этом сезоне от курса решили не отклоняться.

Что получили?

Здесь мы и начинаем нашу историю. Уверенно выиграв, в отличие от нынешнего сезона, прошедший чемпионат с отрывом в 23 пункта, донецкий “Шахтер” не только подтвердил статус сильнейшего в стране, но и вновь получил право стартовать в еврокубках с группового этапа Лиги Чемпионов. Жеребьевку ждали с одной мыслью: “Убереги нас Господь от “Манчестер Сити”, с которым мы пересекались в одном квартете три года подряд”. Всевышний услышал и желание выполнил, вот только осадочек все равно остался - в группу к “Шахтеру” попал чемпион Испании “Реал”, финалист Лиги Европы “Интер”, унизивший Каштру и донецкий клуб в августе 2020-го, и “Боруссия” из Менхенгладбаха. Эксперты, и мы в их числе, сошлись на одной мысли - третье место будет за счастье.

Первые две игры в группе стали своего рода пособием для всех неверующих в чудо - “Шахтер” добыл четыре очка, обыграв на выезде “Реал” (!!!) и сыграв вничью с “Интером”. Более того, с мадридцами “горняки” обошлись практически молодежным составом и Дентиньо, ведь часть команды срубил COVID-19. Пришла болячка в стан команды, уж простите нас за цинизм, как нельзя кстати. Молодая кровь “горняков” бурлила и кипела и за тайм затолкала в ворота команды Зидана три гола. Спустя неделю, каким-то чудом, ведь иначе промах Лаутаро по пустым или удар Лукаку в перекладину не назвать, “Шахтер” еще и удержал ворота на замке в игре против “Интера”, возглавив группу после двух матчей. Критики Луиша Каштру временно затаились в окопах. До их новой вылазки оставалось семь дней.

“Боруссия” М считалась коллективом, с которым “Шахтеру” справиться под силу, но два триумфа одурманили разум португальскому наставнику и его подопечным - 0:10 по сумме двух встреч с немцами и стремительное падение на дно таблицы. Благо для “горняков” все закончилось относительно неплохо. Дентиньо и Манор снова забили “Реалу” (шесть очков против чемпиона Испании), а “Интер” в последнем туре так и не придумал, как взломать оборону, выстроенную Каштру - снова двойная баранка. Итог - восемь очков и выход в Лигу Европы с третьего места. Радовались футболисты долго, видно позабыв об амбициях быть лучшими и играть в плей-офф ЛЧ.

Несмотря на заявленные в декабре цели, никакого финала болельщики “горняков” не увидели. Не без проблем пройдя “Маккаби” (пусть вас не смущает итоговый счет, те штанга и перекладина еще долго будут мерещиться Анатолию Трубину), “Шахтер” ничего не смог противопоставить своему экс-тренеру. Обидное поражение “Роме”, подкрепленное улыбочками Тайсона, Додо, Марлоса и прочих после 0:3 в Риме. Судя по всему, обидно было только фанатам клуба.

Что мы узнали за этот сезон?

Две вещи. Первая - у “Шахтера” есть плеяда молодых футболистов, которые могут давать результат здесь и сейчас. Соломон и Тете держали в страхе защиту “Реала”, Трубин останавливал Лукаку на протяжении двух матчей, Майкон раздавал передачи из глубины, Корниенко терроризировал фланг во всех матчах, а потерявшийся ныне Бондарь провел в ЛЧ все игры от звонка до звонка. Причем большую часть из них - на достойном уровне. Были ли у них провалы? Были. Но даже плохие моменты теряются на фоне блеклой игры ветеранов. Пора бы уже проститься с тем прекрасным прошлым, в угоду не менее прекрасного настоящего.

Второй итог от нас менее оптимистичный. Несмотря на наличие в команде Тете, Соломона, Майкона, Бондаря, Трубина и других юношей, состав “Шахтера” все равно остается несбалансированным. Можно сколько угодно говорить об академии и наличии ряда великолепных форвардов, но игра показывает, что теперешний Мораес и близко не Мораес двух прошедших лет. Нельзя не заметить, что травма и дисквалификация Степаненко - это сразу провал в центре поля, которым пользуется любая более-менее солидная команда. Без новых трансферов слово “вечность” руководству клуба собрать не получится. Без форварда, с одним опорником и группой ветеранов, “Шахтеру” не стать финалистом Лиги Европы или постоянным участником плей-офф Лиги Чемпионов. Тут бы этап 1/8 ЛЕ проходить.

Лучший игрок сезона

Похвалы достойны все молодые футболисты. И Дентиньо в придачу. Но мы решили выделить одного, который выдворил из состава не кого-нибудь, а капитана команды, и став, главное не сглазить, на долгие годы основным голкипером “Шахтера”. Речь, как все успели догадаться, об Анатолие Трубине.

Андрей Пятов всегда мог выдать ряд добротных матчей, но в Лиге Чемпионов у него возникали проблемы - серия с пропущенными голами в Европе насчитывала 26 игр подряд и прервать её удалось только летом прошлого года. У Трубина дела с хлебобулочными изделиями (баранки, сухари) куда лучше - пять сухих встреч только в этой кампании. А это, учитывая силу некоторых оппонентов, серьезный показатель.

Разочарование сезона

Ни одно вручение наград не обходится без Тайсона. Семерка “горняков” действительно разочаровала. Давайте просто оценим статистику - почетный в кавычках ноль в графе голов и голевых передач за семь сыгранных встреч. Не по лидерски. Даже если отойти от сухих цифр, можно просто вспомнить игру бразильца, чтобы понять печальный факт - Тайсон уже не тот. От вингера всегда ждали лидерских качеств, умение взять ситуацию под контроль, завести эмоциями команду. Возможно, это было в игре против “Реала” в Киеве, но это всего 90 минут. В остальном, Тайсон играл в футбол ради Тайсона, а не ради “Шахтера”. Вероятно, в еврокубках футболку “горняков” он уже больше не наденет.

Лучший матч сезона

Мы долго будем рассказывать потомкам о двух викториях “Шахтера” в битвах против 13-кратного победителя Лиги Чемпионов. Сложно выбрать одну сладость из двух, но мы все-таки решили остановиться на выездной игре, когда команда Каштру победила со счетом 3:2. Вряд ли кто-то был готов поставить на чемпиона Украины в том матче хотя бы один гульден, особенно после вылета ряда игроков из-за COVID-19. Даже “Реал”, судя по всему, был излишне уверен в себе, не до конца подготовившись к матчу. А “Шахтер” взял и справился, отправив команду Зидана тремя голами в первом тайме в тяжелый нокдаун. Мадрид пытался прийти в себя, но отыграть такой разрыв не сумел. Именно та победа, добытая молодыми талантами и Дентиньо, по нашему мнению, стоит куда больше многих других викторий.

Худший матч сезона

Две победы над “Реалом” - это замечательно, но куда девать то, что случилось с “Боруссией”? В обеих матчах седьмая команда Бундеслиги унижала “Шахтер” как хотела, доведя общий счет по сумме двух встреч до двузначного. Казалось бы, оба матча похожи, но второе поражение, пусть оно и чуть с меньшим счетом, стало даже обиднее первого. Ведь оно - на совести тренера. Первая игра против Менхенгладбаха позволила Каштру рассмотреть соперника вблизи, а перерыв на матчи сборных дал сразу две недели подготовки к ответной битве. На выходе - ноль в графе итогов. Пустота. “Шахтер” вышел не на новый матч, а на третий тайм, в надежде на магическое чудо, за что справедливо “глотнул” еще четыре гола. Заслуженное тренерское фиаско.

Вопрос сезона

Кто-то из руководства, тренерского штаба или игроков верил, что “Шахтеру” по силам выйти в финал Лиги Европы? Мы понимаем, что при удачном жребии и благосклонности судьбы, можно рассчитывать доползти до полуфинала или даже финала. Но для этого должно сойтись очень много факторов. На деле же, кто-то из представителей “Шахтера”, видя проблемы в атаке, в опорной зоне и тд, верил по-настоящему, что финал команде по силам? Если да, то чем был вызван подобный оптимизм? Клуб стал слабее в сравнении даже с прошлой кампании, старички серьезно сдали, а молодежь, в угоду ветеранам, выпускалась не всегда. Если же веры в финал не было, то зачем было бросать слова на ветер? Серьезный клуб такое не красит.

Перспективы

Все зависит от двух вещей - трансферы и место в нынешней кампании УПЛ. Если руководство клуба решится продолжить перестройку, укрепив ряд позиций, о которых мы говорили выше, а игроки возьмут себя в руки и вернут лидерство в текущем чемпионате, то в будущее смотреть не так уже и страшно. Также, на 99 процентов уверены, что следующий сезон “горняки” начнут с новым тренером, которому понадобится определенное время на адаптацию и на внедрение своего вектора. Все же нынешняя Лига Чемпионов показала одно - хуже, чем с “Боруссией” быть не может. Нижний предел определен. Осталось от него оттолкнуться.

Фото - Александр Приходько