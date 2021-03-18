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ЛЕ. Динамо З – Тоттенхэм 3:0. Хет-трик Оршича вдохновил Загреб на невероятный камбек
Команда Жозе Моуриньо покидает турнир
Фото: Getty Images/Автор - Jurij Kodrun
Лига Европы, 1/8 финала. Ответный матч
18 марта. Загреб, "Максимир"
"Динамо" Загреб – "Тоттенхэм" 3:0
Голы: Оршич (62, 82, 106)
Результат первой игры: 0-2
"Динамо": Ливакович – Франьич (Леовац, 81), Теофиль-Катрин, Лауритсен, Ристовски (Стоянович, 90) – Якич (Атимвен, 75), Адеми (Перич, 117), Майер (Гавранович, 82) – Оршич, Петкович (Мишич, 90), Иванушец
"Тоттенхэм": Льорис – Дэвис (Регилон, 90), Дайер, Санчес, Орье (Бергвейн, 108) – Уинкс (Ндомбеле, 68), Сиссоко – Моура (Винисиус, 86), Алли (Ло Чельсо, 68), Ламела (Бэйл, 60) – Кейн
Предупреждения: Якич (32), Лауритсен (79), Стоянович (90+2) – Ламела (22)
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