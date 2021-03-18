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ЛЕ. Динамо З – Тоттенхэм 3:0. Хет-трик Оршича вдохновил Загреб на невероятный камбек

Лига Европы
(1 голосов)

Команда Жозе Моуриньо покидает турнир

ЛЕ. Динамо З – Тоттенхэм 3:0. Хет-трик Оршича вдохновил Загреб на невероятный камбек

Фото: Getty Images/Автор - Jurij Kodrun

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Лига Европы, 1/8 финала. Ответный матч

18 марта. Загреб, "Максимир"

"Динамо" Загреб – "Тоттенхэм" 3:0

Голы: Оршич (62, 82, 106)

Результат первой игры: 0-2

"Динамо": Ливакович – Франьич (Леовац, 81), Теофиль-Катрин, Лауритсен, Ристовски (Стоянович, 90) – Якич (Атимвен, 75), Адеми (Перич, 117), Майер (Гавранович, 82) – Оршич, Петкович (Мишич, 90), Иванушец

"Тоттенхэм": Льорис – Дэвис (Регилон, 90), Дайер, Санчес, Орье (Бергвейн, 108) – Уинкс (Ндомбеле, 68), Сиссоко – Моура (Винисиус, 86), Алли (Ло Чельсо, 68), Ламела (Бэйл, 60) – Кейн

Предупреждения: Якич (32), Лауритсен (79), Стоянович (90+2) – Ламела (22)

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В статье: Динамо (Загреб) Тоттенхэм (Лондон)
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Комментарии (9)
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.03.2021 в 22:41
Обидно, честное слово.
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ДВ (Одесса)
18.03.2021 в 22:47
не завидуй а просто порадуйся что не всё решают бабки
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storm_ua (Николаев)
18.03.2021 в 22:38
Показать кротам и дыркам, как играют люди за куда меньшие бабки.. И выгнать всех нахрен с команды
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+1
-2
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ДВ (Одесса)
18.03.2021 в 22:47
Так многих разберут с радостью всякие Аталанты да Фиорентины
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
18.03.2021 в 22:38
Второй там и конца матча смотрел на одном дыхании. Браво, Хорваты, браво.
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0
0
trafalgar (Запорожье)
18.03.2021 в 22:37
Учитесь наши, Загреб реально красавцы,просто подвиг сделали
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0
0
Лекарь (село Дарница)
18.03.2021 в 22:35
Круто, чес.слово!
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+1
0
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scorpius (Ck)
18.03.2021 в 22:27
Хренасе Поздравляю от души хорватов, молодчаги!
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+4
0
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ДВ (Одесса)
18.03.2021 в 22:27
Закрыть на базах Шахтёр и Дк и показывать , показывать , показывать в режиме нон стоп
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+4
0


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