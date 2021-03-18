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Жерар Морено открывает счет в матче с киевским Динамо
Расстрелял Бущана
Фото: Faisal HQ
На 13 минуте домашнего матча 1/8 Лиги Европы с киевским "Динамо" испанский "Вильярреал" забивает гол: подачу с фланга выполняет нигерийский легионер - правый полузащитник Самуэль Чуквуезе.
А выше всех выпрыгивает нападающий сборной Испании Жерар Морено, который является лучшим бомбардиром-испанцем в Ла Лиге.
Первый поединок противостояния, напомним, закончился победой испанцев 2:0.
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