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Жерар Морено открывает счет в матче с киевским Динамо

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Жерар Морено открывает счет в матче с киевским Динамо

Фото: Faisal HQ

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На 13 минуте домашнего матча 1/8 Лиги Европы с киевским "Динамо" испанский "Вильярреал" забивает гол: подачу с фланга выполняет нигерийский легионер - правый полузащитник Самуэль Чуквуезе.

А выше всех выпрыгивает нападающий сборной Испании Жерар Морено, который является лучшим бомбардиром-испанцем в Ла Лиге.

Первый поединок противостояния, напомним, закончился победой испанцев 2:0.

Читайте такжеВильярреал - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 18.03.2021

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В статье: Лига Европы Динамо (Киев) Жерар Морено Самуэль Чуквуезе
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